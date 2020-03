Grieta agraria: Quiénes están detrás del paro en el campo y quiénes se oponen

Luego de que el Gobierno confirmase el aumento del 3% de retenciones a la soja, pasando así del 30 al 33 por ciento, la Mesa de Enlace anunció un paro que durará cuatro días, de lunes 9 al 12 de marzo, y esa medida recalentó las internas del propio sector del campo. Es que a pesar del descontento unánime por los mayores tributos que habrá que pagar, el oficialismo en general y el kirchnerismo en particular tienen también su parte de representación en el universo ruralista, sectores que puertas adentro marcaron su descontento con "pararle a un gobierno que recién empieza".

El rechazo al paro de mayor voltaje político fue el de Eduardo Buzzi, el mediático ex presidente de la Federación Agraria, quien en declaraciones a la radio El Destape consideró, sin medias tintas, "lamentable la decisión del campo de ir al paro, porque Alberto (Fernández) busca conciliar y le responden con esta protesta".

Esas declaraciones generaron ruido en la Federación, al punto que su actual titular, Carlos Achetoni, dijo "estar sorprendido y no saber que está buscando Buzzi con esas declaraciones", mientras se mostraba abiertamente a favor del paro. Esta mañana, en Radio Mitre, Buzzi se esforzó por negar que "se haya borocotizado", remarcando que solo pedía "sensatez" y rechazando las críticas que le achacaban "haberse pasado al kirchnerismo".

De todas formas, Achetoni reconoció que habrá un documento de FA sobre el asunto y admitió que "hemos tenido un alto debate dentro de la Federación Agraria para decidir acompañar el paro".

En declaraciones periodísticas sintetizó: "Le pedimos al Gobierno la segmentación y la aceptó, pero acompañamos la medida de fuerza porque a muchos no los alcanza". "Vamos a seguir negociando, pero aunque tengamos acercamientos vamos a acompañar la medida de fuerza".

En ese cuadro de FA, este sábado la de los sectores que se desmarcó del paro fue la regional Tandil salió a cuestionar el paro "porque no fuimos consultados", según señaló la dirigente Nelida Sereno, otra de las voces que se paró en la vereda opuesta al paro anunciado por la Mesa de Enlace.

"Federación Agraria Tandil le dice NO al Paro Agropecuario!!!Ni siquiera las Bases de la Entidad fueron consultadas! Sostenemos que por medio del Diálogo llegarán las mejoras para el Sector Productivo!!!!", dice el comunicado publicado en redes sociales.

"Como puede ser que este Gobierno tenga tres meses y y ya se haga un paro", manifestó Sereno, dirigente de FA Tandil. "Estamos defendiendo al grueso de los productores", agregó la ruralista en una entrevista con Radio Rivadavia. "Nosotros no vamos al paro no porque estemos bien, sino porque estamos con un diálogo abierto y logrando pequeñas cosas", completó Sereno.

Por otro lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró este sábado que el paro "hubiera sido evitable", si se hubiese "avanzado en una reducción de la carga impositiva". "El Gobierno tiene un diagnóstico equivocado, una visión equivocada", cuestionó y argumentó: "Se piensa que el sector tiene margen para tributar y no tenemos un peso más".

De cara a la huelga que se llevará a cabo de lunes a jueves, Chemes criticó que "los impuestos tengan ya un nivel confiscatorio", y dijo que el kirchnerismo "tiene una una bronca ideológica", con el sector, en alusión a las fuertes acusaciones que hicieron dirigentes oficialistas como Carlos Parrilli y Juan Grabois, calificando este último a los ruralistas como "parásitos".

En diálogo con CNN Radio, Chemes subrayó: "Comprendo que el Estado tenga necesidad de recursos financieros, pero se tiene que entender que el campo viene con presión impositiva fuerte y que no se tiene en cuenta. Siempre se viene a buscar recursos al mismo lugar". Sostuvo además que el Gobierno percibe al segmento "como una fuente de recursos fiscales" y afirmó que la huelga no sólo es a causa de las retenciones, sino por "algo mucho más amplio". El dirigente pidió así que el Estado "piense en otros sectores, no sólo en el campo", mientras admitió que "las medidas de fuerza poco ayudan para calmar los requerimientos de los productores".

"Ojalá nos llamen y podamos seguir dialogando", indicó Chemes, quien aseguró que en las reuniones mantenidas con el Gobierno "estuvo presente" la exposición respecto de "la necesidad de aliviar el bolsillo del productor". "Lamentablemente, la situación del país no permitió que pudiéramos avanzar más sobre ese tema", remarcó y puntualizó: "Obvio que nosotros vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo". Sin embargo, el presidente de CRA aclaró: "A veces dudo de que nos llamen".

El paro del campo de cuatro días previsto para la semana próxima tendrá "alto acatamiento" de los productores, los cuales no comercializarán granos ni enviarán hacienda a faena, y en su mayoría no irán a las rutas, indicaron distintos ruralistas. También desde el lado de CRA, otra voz dirigencial a favor del paro fue la del secretario de la entidad, Pedro Apaolaza, quien consideró que "el nivel de adhesión a la protesta va a ser alto".

"Esperamos un cese de comercialización con la gente tranquila en su casa sin salida a las rutas, con excepción de los autoconvocados que se encontrarán en las suficientes banquinas que hay de las inmediaciones de Expoagro el próximo martes y no tendrán que entorpecer el tránsito", consignó Apaolaza.

Otro de los impulsores de la protesta es el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, la protesta tendrá un "alto acatamiento porque el campo está enojado". Y puntualizó -en declaraciones periodísticas- que "en algún lugar puede que se junte gente en la ruta, pero lo decidirán los productores del lugar".

En tanto, desde el Consejo Directivo de Coninagro, Elbio Laucirica también se mostró a favor de la protesta de cuatro días, señalando que "el paro es una forma de expresar la disconformidad con el tema retenciones y segmentación, y que se trata de un impuesto distorsivo: tengamos cosecha o no tenemos que pagar ese monto y esto distorsiona las economías de las comunidades rurales".

"Llevamos la pobreza a la ruralidad es nuestro impresión y por eso adherimos al paro. Esperamos que haya un buen acatamiento y se desarrolle con normalidad, desde la Mesa de Enlace no se propicia que se salga a las rutas porque no queremos agregar una dificultad más a la sociedad, pretendemos hacer el reclamo sin afectar la vida de la gente", dijo el consejero de Coninagro por la provincia de Buenos Aires.

Por último, desde el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su director ejecutivo Pablo Vernengo celebró la segmentación de productores también anunciado en el paquete de medidas rurales. “Dentro de las 606 posiciones arancelarias detalladas en el anexo de la norma, hay una cantidad de productos agroindustriales que fueron considerados como economías regionales y cuya alícuota se estableció en un 5%. Nuestro reclamo no sólo fue escuchado, sino también parcialmente atendido”, aseguró Vernengo.

Sin embargo, desde CAME reafirman que “las retenciones son un impuesto distorsivo que impacta negativamente en el precio pagado al productor pyme resintiendo la rentabilidad y competitividad de la agroindustria nacional”, afirma la entidad en un comunicado.

