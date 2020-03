Buzzi: "Yo no me borocoticé, el kirchnerismo debería llamarse a silencio"

Las palabras del ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi este viernes 6 de marzo, calificando en El Destape Radio de "lamentable la decisión del campo de ir al paro, porque Alberto (Fernández) busca conciliar y le responden con esta protesta", pegaron fuerte de las tranqueras hacia adentro. Y esta mañana esa polémica entre dirigentes agrarios siguió ganando voltaje, cuando en Radio Mitre el actual titular de la FA Carlos Achetoni dijo "estar sorprendido y no saber que estaba buscando Buzzi", mientras un rato más tarde el propio Buzzi salía a negar "haberse borocotizado", tratando de poner distancia de las posiciones del kirchnerismo.

"Yo no me borocoticé ni nada de eso, lo que hice fue un llamado a la sensatez", se defendió el ex titular de FA, recalcando que "el país está muy mal, tenemos muchos problemas, incluso hasta tenemos ahora lo del coronavirus, yo quise decir que, en ese cuadro, que aparezcamos los productores parando por un 3 por ciento en las retenciones me parecía inoportuno... Mi error fue hablarle al Gobierno y hablarle al mismo tiempo a los productores, porque así como estuvo dije que estaba mal aumentar ese 3 por ciento de retenciones, también me parecía inoportuna esta protesta", remarcó.

"Yo pensé en decir 'muchachos, hay que darle la oportunidad a la política, a la búsqueda de consensos, eso fue lo que intenté hacer, no una 'borocotización' fue un gesto de madurez...", repitió Buzzi, molesto con las críticas que recibió desde el propio seno agrario, y calentó la interna de la entidad agraria señalando "quisiera decirle al amigo Achetoni que yo en el 2008, cuando todos en el conflicto pedían retrotraer la medida (por la resolución 125), eliminar las retenciones, yo pedía segmentarlas, esa era la Federación Agraria del 2008...".

"Hoy se impone un sector que alienta la protesta más allá de la lógica política. Los están llevando a la rastra. La negociación está abierta", había dicho Buzzi el viernes, en palabras de alto impacto porque poco antes la Mesa de Enlace había confirmado el paro de actividades del campo por cuatro días, del 9 al 12 de marzo. "Estoy sorprendido. Tengo contacto con algunos directivos actuales y no entiendo en qué momento aceptaron formar parte de esa protesta", agregó.

Lo cierto es que Buzzi pareció quedar parado más cerca del Gobierno y del kirchnerismo que de los productores, mientras también este viernes referentes kirchneristas como Carlos Parrilli o Juan Grabois atacaban todavía más duramente a la Mesa de Enlace por la medida de fuerza. Grabois llegó a considerar a los ruralistas como "parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra de todos".

Ante ese cuadro, Buzzo trató esta mañana de separarse de las acusaciones del kirchnerismo al campo, recalcando que "los sectores kirchneristas lo mejos que podrían hacer es llamarse a silencio".

"Estuve escuchando Parrilli y a Grabois, lo que puedo decir es que si quieren ayudar a Alberto (Fernández), a Cafiero o a Wado de Pedro, que hablan de jerarquizar la politica sobre la confrontacón, es llamarsde a silencio. Así colaborarían con el Gobierno", indicó Buzzi.

"Hoy lo que importa es lo que le pasa a millones de argentinos", puntualizó Buzzi, tratando de darle contexto de amplitud a sus expresiones de la víspera, e indicando que "yo no le hablo mas a productores que quieren ser oposición politica, yo quiero hablarle al pueblo, porque la Argentina necesita políticas para volver a ser productivista".

Finalmente recordó que "en la etapa de Néstor Kirchner teníamos más retenciones que ahora, pero había rentabilidad, mientras en los 90 no había retenciones y nos fundíamos, o sea que lo que hace falta es un contexto productivista, y eso no se consigue con paros, lo dice alguien que hizo 20 paros".

"Esa es la diferencia que los prioductores debemos saber distinguir y negociar, eso es lo que negociar, eso es lo que debemos tener en claro", remarcó, señalando "que Achetoni me acuse de lo que quiera, pero esta situación de indefinición en que está la Federación Agraria me apena mucho".

HB