El paro de las entidades agropecuarias suma críticas de ruralistas y aliados

por Ramón Indart

El paro del 2020 que comenzó el lunes por parte de la Mesa de Enlace está muy lejos de tener el apoyo que tuvo durante el 2008 y las críticas ya no son solo del kirchnerismo, sino que se sumaron voces internas que frente al micrófono señalan su descontento por una medida extrema. Tanto la Federación Agraria Argentina (FAA) que dio libertad de acción, empresarios rurales y dirigentes de la oposición que evitarán acercarse a Expoagro marcaron distancia de la iniciativa que lanzó principalmente CRA y a la que luego se sumaron el resto de las entidades.



Días atrás el empresario José Antonio Aranda, titular de Copra S.A., la mayor exportadora de arroz de la Argentina, y también uno de los principales accionistas del Grupo Clarín, aseguró ante empleados que las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de retenciones "benefician a las economías regionales". "Yo quiero hacer un reconocimiento, para diferenciarme un poco de este llamado al paro (agropecuario), respecto de que la medida que adopta el Gobierno (en materia de retenciones) beneficia a las economías regionales y a los pequeños productores", afirmó Aranda. "Nosotros estamos en una economía regional, somos productores de arroz, y una rebaja de cuatro puntos en las retenciones hace mucho para darle sentido oneroso", afirmó.



Este martes, por su parte, el empresario José Urtubey, con inversiones industriales pero también agropecuarias (su grupo emplea más de 1500 personas) fue tajante en Buenos Días América (América): "Es a destiempo no tiene sustentación. Quiero marcar que no es el momento para plantearlo", argumentó. Al mismo tiempo, sobre la idea de que fueron "las bases" de las entidades quienes presionaron para ir al paro, dejó abierta la duda: "Mi sensación es que no viene de las bases".



A estos dichos se suma que hoy comenzó, en el predio ferial de San Nicolás y hasta el viernes 13, la edición Expoagro, donde se espera que 165.000 visitantes recorran los stands de maquinaria y tecnología, automotrices, proveedores de insumos, agropartes y repuestos. Todos los años, más allá de la innovación que presentan las empresas y los negocios a realizar, el evento es una caja de resonancia política muy fuerte. A tal punto que, por ejemplo, en 2018 Elisa Carrió despejó las dudas sobre su rol dentro de Cambiemos: "Vamos a apoyar la reelección del Presidente", dijo aquella vez. Sin embargo, según pudo saber PERFIL, a raíz del paro convocado por las entidades, dirigentes de primera línea están analizando que hacer para no quedar expuestos y que la medida de fuerza pase a ser una disputa política abierta.



"El error que cometieron es que la sociedad no apoya como en 2008. Después de todo Fernández asumió hace 90 días, no es lo mismo que aquella vez. Además el contexto es el peor de todos. Hay problemas con la deuda, hay discusiones con sectores con pésima imagen como el Poder Judicial y no es momento para salir de esa manera. Tienen que buscar la manera de buscar soluciones de otra manera. Estar en la ruta ya no. La gente se agota", reconoció un diputado con aceitados contactos con la Mesa de Enlace a este medio. "Además, no te olvides que ahora Alberto segmentó. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta", agregó.



Fue en ese sentido que la dirigente de la filial Tandil de la FAA Nélida Sereno explicó porque no apoyaron el paro: "Este esquema de segmentación (aplicado por el Gobierno) ha sido una bandera histórica de la Federación Agraria, que está contemplada". En sintonía, Sebastián Campo, presidente Federación Agraria de Pergamino, dijo en AM 990: "No le encontramos explicación a este paro, es un paro dominguero. El campo no es todo lo mismo, para los pequeños productores las medidas del gobierno son favorables ya que recibirán una compensación".



Impuestos. Según el análisis realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) la participación del Estado en la renta agrícola alcanzaba en diciembre el 60,4%. ¿Esto que significa? que de cada $100 que genera una hectárea agrícola, surgidos del valor de la producción menos los costos, $60,40 se lo llevan los diferentes niveles de gobierno a través del cobro de los impuestos. De todos ellos, los no coparticipables explican más del 60% del total de la carga impositiva que afronta una hectárea agrícola. Entre esa masa impositiva, se destacan el impuesto a las Ganancias (neto del impuesto a los Créditos y Débitos) y el IVA.