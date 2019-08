Dante Sica: "Una declaración de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones"

El ministro de Producción, Dante Sica, fue uno de los expositores en la jornada de IDEA. En su charla, le pidió a la oposición comprometerse para preservar la estabilidad económica y apuntó contra el candidato presidencial Alberto Fernández. "Su declaración le costó al país US$ 300 millones", expresó.

En el evento realizado en la Usina del Arte, en La Boca, el funcionario nacional hizo referencia a la frase de Fernández en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI. "Este no es un período de transición pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones", señaló.

Es que luego de las críticas del candidato del Frente de Todos al acuerdo, el dólar en el Banco Nación aumentó este martes más de un peso para cerrar a $58,66, pese a la venta de US$ 362 millones por parte del Banco Central. Además, el riesgo país ascendió a 2001 puntos básicos, la mayor cifra en 13 años, y el precio de las acciones cayeron 4,5% en promedio.

"Los mercados son binarios y cortos de vista, dejaron de mirarnos a nosotros y miraron lo que fue la economía del kirchnerismo en el último periodo. Y se paralizó la economía. Perdimos capacidad de poder estabilizar en el corto plazo la situación", comentó.

Alberto Fernández culpó al FMI y al Gobierno por la crisis argentina

En esa línea, siguió: "La estabilidad es una responsabilidad del Gobierno pero deja de ser un compromiso solo del Gobierno. Debe haber un compromiso de no usar la estabilidad como un instrumento para la batalla política. A nadie le conviene que la economía se deteriore". Además, aseguró que en caso de perder las elecciones, "no queremos entregar una economía como la que nos entregaron a nosotros".

En el inicio de la charla, comparó a la Argentina como la película el Día de la Marmota en el que se repite el mismo ciclo: "Tenemos que romper con este círcuclo vicioso, lograr crecer mucho más y sostenido en el tiempo. Para eso, tenemos que tener una economía más abierta al mundo"

"Argentina es un país que no tiene moneda. Entre el 83 y ahora le sacamos 13 ceros a la moneda. No tenemos mercados de capitales, alta tasa de inflación. Corregir esos desequilibrios es una condición básica. Miren del '83 hasta ahora, hemos tenido crisis recurrentes cada 5 o 6 años", argumentó.

En ese sentido, aseguró que "hemos tratado de avanzar en estos tres años pero como todavía somos una economía débil, nos afecta cualquier shock externo o interno".

La inestabilidad financiera “no le hace mal sólo al Gobierno, le hace mal a todos, porque afecta a los trabajadores, a los que producen, que no saben qué precio” deben aplicar a sus productos, advirtió Sica.

Asimismo, el ministro reconoció que pudieron avanzar muy poco en la reforma laboral y se lo adjudicó a que no tenían mayoría legislativa en el Congreso: "Argentina tiene un costo laboral alto porque tiene una productividad muy baja. Es imposible generar competencia sin eliminar la maraña de leyes laborales".

En cuanto a las exportaciones, comentó: "Argentina tiene pocas empresas exportadoras. Tenemos 10 mil, en 2013 queremos tener 40 mil. Con el campo solo para generar divisas no alcanza, tenemos que tener más sectores que exporten".

Por otro lado, también le mandó un mensaje a Hugo Moyano. "Somos uno de los países más caros en logística. En un país tan grande se transporta en camión. En 2025 tenemos que tener un 25% que se transporte en tren y tenemos que aumentar la carga en aviones. Esto implica mejorar los puertos, los aeropuertos, la infraestructura ferroviaria".

Dante Sica: "Todos pusimos la renuncia a disposición del Presidente esa noche en Costa Salguero"

Según comentó Sica, para eso "necesitamos invertir a un ritmo de entre el 1 y 2% del PBI por año en infraestructura en los próximos 7 años. es un programa de largo aliento" y "trabajar sobre los marcos regulatorios laborales para bajar el peso que tiene la logística. En alimentos y bebidas, el costo logístico representa el 25% cuando en general en otros países es del 11%".

En cuanto a las Pymes, aseguró: "Cuando uno mira la creación de empleo, más del 50% del empleo lo crean Pymes nuevas. Es la principal fuente de generación de empleo".

Sin embargo, advirtió los problemas que tienen. "El hecho de no tener un mercado de capitales fortalecido por no tener moneda, impide que tengamos fuentes de financiamiento más allá del sistema bancario. Eso dificulta el crecimiento. También nos debemos una reforma fiscal para las pymes, tenemos un sistema que genera enanismo fiscal. Tenemos 200 mil contribuyentes que ingresan el 99,04 de la recaudación y seis millones entre autónomos y monotributisas que generan el resto. En esa gran cantidad de autónomos y monotributistas están las pymes generadoras de empleo", aseguró.

"Vamos a mandar al congreso este año una reforma tributaria para las pymes. Cada vez que visito una empresa pyme, el principal obstáculo que tiene para contratar es los problemas de las regulaciones laborales, no solo por los altos costos, sino también por la incertidumbre. Porque cuando contratan y si les va mal y tienen que despedirlo, el sistema de juicios hace que tenga que pagar por un trabajador por dos o tres meses como si hubiese trabajado cinco años", expresó.

"En la que menos pudimos avanzar es en la modernización laboral, pero tenemos que avanzar en la reforma impositiva y tenemos que solidificar el mercado de capitales para que la natalidad de empresas sea mayor", sintetizó.

Por último, habló de la reforma laboral: "Por los problemas de normativa laboral y estancamiento de la economía, tenemos 4 millones y medio de trabajadores que no tienen derechos, que son los informales y son casi la misma cantidad que los que tienen derechos, los formales. No hay un acompañamiento del sector empresarial, la clase política y los sindicatos. La reforma laboral no es un tema de derecha o izquierda, es un tema de protección de los trabajadores y trabajo decente".

En esa línea, habló de las plataformas como Uber o Glovo: "Que tengan los mínimos requerimientos de protección laboral para poder desarrollarse", completó.

