Héctor Daer: reforma laboral, promesa de Alberto y polémica con Massa

A poco de las elecciones, la Confederación General del Trabajo (CGT) jugó sus cartas y mostró su apoyo al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. que prometió no impulsar una reforma laboral, como sí lo haría Mauricio Macri en caso de ser reelecto. Sin embargo, en medio de la campaña, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comentó que "no puede ser que para una Pyme contratar gente signifique una hipoteca", dejando abierta la posibilidad de una reforma laboral y despertando una polémica en la oposición.

En ese contexto, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, dialogó con Edi Zunino en su programa En el barro (y clandestino) y se mostró contrario a la idea de Massa. "No coincido con Sergio. El problema de las pymes es otro. En los comercios es que no entra nadie a comprar. Se perdió mercado interno. Los locales que vemos cerrados no tienen que ver con el problema laboral, tienen que ver con la caída del poder adquisitivo y la falta de expectativa", señaló.

Asimismo, aseguró: "Alberto fue claro, no va a haber reforma laboral". En esa línea, agregó que "se confunde la reforma laboral con las nuevas tecnologías y la informalidad en el trabajo. Hay que separar, si la reforma laboral es una pérdida de derechos es una cosa. Hoy se sanciona por lo mismo al que paga 100 pesos en negro que al que tiene un trabajador totalmente informal. Ahí hay una ecuación que hace ruido. Pero pérdida de derechos, en eso fue muy claro Alberto que no va a haber reforma laboral".

Sobre la llegada de las nuevas tecnologías, comentó que "va a ser el sector que más se desarrolle en términos de contratación de personal, y si nosotros no damos respuesta a eso solo vamos a tener trabajadores de primera y trabajadores de segunda".

"En los momentos de crisis siempre se nos pone al borde del abismo y nos dicen o retrocedes o te caes al abismo. Es siempre lo mismo. En un país con 17 millones de pobres, millones de desocupados, ponernos a hablar de una reforma laboral y no intentar de poner en marcha al país es un retroceso en el debate", agregó.

Alberto Fernandez se reunió con la CGT y celebró el apoyo de la mayoría de los gremios

Por otro lado, también habló de su relación con el líder de Camioneros, Hugo Moyano. "Últimamente no tenemos mucha relación. Pero los dos tenemos claro que estamos parados en la vereda de los laburantes. Los matices y las diferentes miradas de cómo resolver algunas temas existen. Vengo de una concepción de consenso", aseguró.

Además, también hizo referencia a la polémica de la serie del Tigre Verón, a la que Moyano demandó. "Me parece un absurdo que nosotros nos involucremos en la ficción. Ojalá que todos los actores tengan mucho trabajo y que la ficción sirva para eso. Esto es nada más que ficción. No me cabe duda de que en el medio hay alguna intencionalidad o funcionalidad, pero eso no lo discuto", comentó.

ED/MC