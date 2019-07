Daer criticó a los que hablaron de "CGT neutral" y quiere al PJ ganando en primera vuelta

Luego de la reunión de este miércoles de Alberto Fernández con un grupo de los intendentes bonaerenses que apoyan su candidatura presidencial, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, se refirió a la reunión del martes de Fernández con sindicalistas, señalando que "con esa reunión quedaron sepultadas las noticias de que la CGT no lo apoyaba".

Para el dirigente de la central obrera, ese cónclave con Aníbal Fernández "fue fructífero, coordinamos cómo trabajar todos para intentar poner los temas de fondo y no los modales en discusión".

Daer habló esta mañana con el programa “Habrá Consecuencias”, de El Destape Radio, precisando que "lo único que hay que hacer es parar con el empobrecimiento de la Argentina", destacó que "Alberto lo dice bien, que hay que volver a prender la economía, y eso es una decisión política".

"Todos los sindicatos vamos a aportar a la fiscalización y a los equipos técnicos, la manipulación que hay de lo electoral es muy grande", dijo Daer.

"En la campaña tenemos que movilizar a las estructuras sindicales, a los delegados, para clarificar que la discusión son los derechos de los trabajadores", agregó el dirigente de la Sanidad, enfatizando que "los trabajadores lo tenemos claro: esto es continuar teniendo derechos o que sean destruidos por la política oficial".

En el mismo sentido, el gremialista planteó que “el tema de fondo es político y hay que conseguir un triunfo electoral que saque a la Argentina adelante"; e insistió en condenar el ataque contra el sindicalismo: “No tengo dudas que muchas veces fuimos provocados para reaccionar y de esa manera estigmatizarnos. No podemos hacer medidas cuestionadas por la sociedad y jueguen en contra".

"Nada es casualidad, ni que se diga desde ese medio que la CGT no apoya a Alberto ni la serie del Tigre Verón", remarcó Daer.

"Ni la veo ni me interesa la serie del Tigre Verón. Son todas provocaciones para subir al movimiento obrero a una disputa que no tiene nada que ver", agregó. Sobre los pedidos de los empresarios para la flexibilización laboral, el dirigente advirtió: "(Cabrales) fue uno de los más enfáticos al decir que quiere despedir cuando quiera. Él surgió de una pyme pequeña y ahora tiene un emporio. Y lo hizo con esta legislación".

Asimismo, agregó que “el problema de un negocio no es que le sobra un empleado, es que no entra nadie a comprar".Sobre las internas entre las centrales obreras, Daer advirtió que "el tránsito hacia la unidad con la CTA está siempre. Hay una diferencia con la CTA sobre el modelo sindical, pero el tránsito hacia la unidad siempre está"; comentó que cree que “se puede ganar en primera vuelta: La polarización es muy alta y el peronismo tiene que llegar a superar el 45% y ganar en primera vuelta” y contó que "Fellner se incorporó definitivamente al Frente de Todos. La decisión de Alberto fue no frenar la incorporación de compañeros".

H.B.