Alberto Fernández, tras la reunión con Kicillof, Massa y los intendentes: "No creo que alguien quiera cortar boleta"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió este mediodía con el postulante a gobernador bonaerense Axel Kicillof y los intendentes del principal distrito electoral. Tras recibir el apoyo de gran parte de la cúpula de la CGT, el postulante opositor se mostró con el ex ministro de Economía y los principales jefes comunales del PJ.

"No hay dos argentinas, hay una sola. Difícilmente creo que alguien quiera cortar boleta. Los intendentes no juegan con eso, porque jugar con la tijera es jugar con la gente. La idea es ganar cuando los argentinos voten. Estamos muy tranquilos. (...) A los indecisos les digo que piensen en el país que están viviendo. Los argentinos merecen mejor suerte", dijo al salir de la reunión en diálogo con los periodistas.

En cuanto a la economía, lanzó: "El Gobierno nos va a entregar al Fondo Monetario. Se viene más ajuste con la reforma previsional y laboral. No podemos hacerle pagar los platos que rompió Macri a los jubilados. Nosotros vamos a encender la economía argentina. Macri la apagó. Los lácteos aumentaron más del 60% en los últimos años".

"Yo negoció en el 2003 con el Fondo, es un tema que conozco, no me lo tiene que enseñar nadie. Sé como se hace. Yo a Trump no le hago caso si lo que dice va en contra de los argentinos", agregó por último.

Además, también formó parte del encuentro, llevado a cabo en el búnker de Alberto Fernández en el barrio porteño de San Telmo, el primer precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa; y la compañera de fórmula de Kicillof e intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

