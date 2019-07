Julio Chávez defendió al Tigre Verón tras la denuncia de Hugo Moyano: "Gracias a Dios no tiene nada que ver"

La denuncia civil de Hugo Moyano por la "copia" de su vida plasmada en la ficción El Tigre Verón obligaron al actor Julio Chávez, a aclarar que su personaje no está inspirado en el líder camionero. El protagonista de la tira de El Trece incluso aseguró que no hubiera aceptado la propuesta si se tratara de algún "sindicalista concreto". "Gracias a Dios no tiene que ver con la vida de este señor", agregó.

"Por supuesto cuenta la historia de un sindicalista. Y hay guiños. Si yo hago la vida de un médico, guardapolvo tengo que usar. Son elementos arquetípicos del relato". Consultado por las similitudes entre Moyano y su personaje aclaró "no lo es, es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenga ahí. El viaje es mucho más universal que eso pero… ¿Quién soy yo? También tengo gente que me para y me dice: 'Sos mi tío. Te veo hacer el asado y sos mi tío'. Y tal vez yo veo al tío de esa persona y digo que ese no es el Tigre Verón, ¿pero quién soy yo para decir?", argumentó el intérprete en diálogo con Radio con vos.

"Si a mí me hubiesen llamado para hacer el papel de cualquier sindicalista concreto, con identidad, yo hubiera dicho 'no lo hago'. Yo no hago ficciones ni que demanden, ni que condenen, ni que elijan un personaje para que diga 'hablo de él'. Yo no hago eso. Para mí no cuento la historia de un sindicalista corrupto sino una especie de cacique defensor de su tribu que esta en el medio de un sistema corrupto y que intenta mantener su poder", resaltó el actor.

Chávez consideró que la ficción "cuenta una historia donde le pasan cosas terribles, gracias a Dios no tiene que ver con la vida de este señor, es una ficción", y agregó: "Yo no soy actor para criticar al ser humano, soy actor para correr la mirada. Yo tengo la suerte de poder construir mentiras, y construirlas de una manera que la gente sienta que son verdad. Aún hay gente puntera que se siente agradecida de cómo se la representó en El puntero".

Coincidencia o no, antes del lanzamiento de la serie el actor se adelantó a la polémica que hoy enfrentan con Adrián Suar, ya que durante la producción fotográfica fue entrevistado por Canal Trece y dijo: "Lo primero que pregunté es... yo no quería ni me interesa hacer un programa de denuncia. Este no es un programa de denuncia, es ficción que toma algunas cuestiones de la contemporaneidad para poder construirse y tener cierta verosimilitud. Pero es una mezcla de muchas cuestiones, no habla de ningún sindicalista en especial".

"El Tigre Verón es un pez pesado. Ningún sindicalista puede encarar todo lo que tiene que hacer siendo Heydi porque hay muchas cosas sobre las que hay que gobernar. Uno gobierna sobre un sindicato, gobierna sobre la gente", agregó.

La denuncia

El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, confirmó que hay una demanda civil en curso y que las partes se verán las caras "cuatro días después de la feria" y agregó: "Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto. Para ello se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio".

"No se puede hacer es la vida de Moyano ni nadie sin consentimiento, y menos en época de veda política, para desacreditarlo porque es un hombre de la vida pública y tratar de quitarle votos a la oposición. Lo que han hecho acá personas a las que respeto mucho como (Adrián) Suar y Julio Chavez es tristísimo. Es penoso que se utilice el recurso de tanta bajeza. Esto no es ficción, es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso. Van a tener que responder ante la Justicia. Van a tener que ir a la mediación a la cual ya fueron convocados Suar y Chavez", agregó.

DR/FF