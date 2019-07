por Aurelio Tomás

Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y ex triunviro de la a CGT, se sumó de lleno en la polémica por la serie del Tigre Verón y el conflicto aeronáutico, dos temas que metieron al sindicalismo en la campaña electoral. En una entrevista con PERFIL apuntó contra Adrián Suar por la serie que el abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, denunció en la justicia. También dijo que las elecciones no deben ser un condicionante para los reclamos sindicales que integra a la legítimos pero pidió no hacer “declaraciones altisonantes”, en medio del resonante conflicto gremial que lideran los pilotos de APLA, afiliados a la CATT.

-En medio del proceso eleccionario hay conflictos fuertes en el sector del transporte, como el que está afectando al sector aeronáutico…

-… Obviamente hay que actuar con mucha inteligencia, no es bueno hacer declaraciones altisonantes, porque después terminan jugando en contra. Pero indudablemente el proceso electoral no puede paralizar la acción del sindicalismo. Es un actor de la democracia, al menos que me digan que esta garantía que es parte del sistema democrático queda anulada hasta que se vote. Escucho que hay paros salvajes, que hay intencionalidad política… Siempre hay intencionalidad política.

-Por estos días se habla de intencionalidad política incluso en programas de ficción como el Tigre Verón…

-Más vale que hay un argumento político en la serie de televisión. Desde la Edad Media, cuando aparecían los titiriteros en las plazas que se burlaban del rey, siempre hubo en la ficción una intencionalidad política. En esta ocasión, lo que hace Adrián Suar también tiene una intencionalidad política, no hay nada nuevo bajo la luz del sol.

-¿Debe ser denunciado penalmente?

-No se si hay que llevarlo al terreno penal, pero claramente está jugando en una determinada dirección política.

-Algunos creen que la conflictividad gremial puede favorecer al Gobierno en la carrera electoral. ¿Cuál es su opinión?

-Yo he sufrido en carne propia el ataque de los sectores más radicalizados porque decían que teníamos que hacer muchos más paros o nose qué cuernos más para confrontar con el Gobierno. El Gobierno no puede decir que no hubo un comportamiento razonable de parte del conjunto del movimiento obrero, porque hubo un comportamiento razonable con los costos que eso implicó. Ahora, si me echan cien trabajadores, ¿qué tengo que hacer?¿esperar la elección para ver si me lo resuelve la próxima administración? Me parece que el análisis que usted señala no lleva a ninguna parte.

-Usted fue parte de la conducción de la CGT. ¿cuál es su opinión sobre el debate que se abrió en torno a la conveniencia de que, como institución, llame a votar la fórmula Fernández-Fernández?

-Cuando estuve al frente de la CGT siempre cuestioné al Gobierno, por eso creo que la CGT debería pronunciarse hoy en contra de lo que está ocurriendo en materia social y económica en este país.

-¿Y por lo tanto pedir que se vote al Frente de Todos?

-Como es una elección muy polarizada, votar al que tiene la posibilidad de confrontar con el Gobierno que es la fórmula del Frente de Todos.

-¿La Confederación del Transporte (CATT) que usted dirige, se va a pronunciar en ese sentido?

-Seguramente, si el candidato se reúna con nosotros definiremos, algo que está aún pendiente, va a haber una declaración de la CATT.

-Con la CATT y la Unidad de Acción, que reunía a la CGT Azopardo, Azul y Blanca y la CTA de Pablo Micheli, realizaron varios paros contra el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué le piden a Alberto Fernández que haga distinto a Cristina?

-En ocasión de la reunión con Alberto Fernández en UPCN la semana pasada le planteamos el tema de Ganancias, que motivó también paros contra la actual administración. Le advertimos que no íbamos a bajar esa bandera, que podíamos ser razonables frente a una situación de crisis como la que tenemos, pero le dijimos que íbamos a mantener el reclamo porque nos parecía injusto el sistema tributario argentino, donde algunos que tienen mayor capacidad contributiva no ponen nada. La respuesta que tuvimos es que esto había que discutirlo es que esto había que discutirlo con una economía en crecimiento. Lo que me parece importante es que haya honestidad intelectual en la respuesta. Porque es mucho peor una frustración, como ocurrió con el presidente actual que dijo que iba a eliminar el cobro de Ganancias a los salarios y no lo hizo.