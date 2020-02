De Vido sigue desafiante y arma espacio propio desde su prisión domiciliaria

por Redacción Perfil

En cueros, malla floreada y con tobillera electrónica a la vista, el ex ministro Julio De Vido posó distendido para una foto desde su chacra en Zárate donde cumple prisión domiciliaria. De Vido, quien fue el eje en la polémica de los últimos días en el interior del gobierno por lo que él llama “presos políticos”, logró en diciembre pasado el beneficio ya que a fines de ese mes cumplió 70 años, edad límite para el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

Con barba tupida y algunos kilos más, el ex súper ministro kirchnerista posó junto a amigos luego de recoger albahaca para hacer #elmejorpesto, según la publicación que realizó en redes sociales su mujer Alessandra Minniccelli, autodenominada Lali, la “carcelera”.

Durante la semana, De Vido recibió varias visitas en la casa ubicada en el Country Puerto Panal, su nuevo búnker político. El jueves se juntó con el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el ex candidato a gobernador bonaerense Santiago Cúneo, que llevó en su lista a De Vido como postulante a diputado nacional pero que no logró superar el piso de las PASO en agosto pasado.

Ese mismo día, recibió a “un grupo de compañeros de distintas posiciones políticas analizando la necesidad de instalar en el país el debate sobre una reforma a la Constitución Nacional”, dijo en su cuenta de Twitter, que según indicó, tiene la adhesión de referentes como Amado Boudou, Fernando Esteche y José María Olazagasti, ex secretario de De Vido que estuvo detenido por la causa Cuadernos y por el supuesto pago de coimas. También se sumaron otros ex funcionarios como Gabriel Mariotto, Abel Fatala y Roberto Feletti. La propuesta que se plasmó en un documento es la de “restaurar los valores” de la Constitución Nacional de 1949 para “frenar definitivamente los proyectos neoliberales, reales y posibles, mientras se empieza a consolidar un camino de liberación nacional, económica y social”.

En las últimas semanas, De Vido fue eje de una polémica entre los propios funcionarios del Gobierno nacional sobre la existencia o no de “presos políticos”. Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, unificaron posturas al señalar que no hay presos con tal condición, frente a la consideración de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. En una línea similar se expresaron el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Sergio Berni y dejaron sin resolver la grieta que se abrió en el oficialismo sobre la situación de los ex funcionarios K presos sin condena firme.