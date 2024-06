Dejan cesante a la médica denunciada por Weretilneck por firmar y vender certificados truchos

El gobierno de Río Negro resolvió cesantear a una médica de General Roca luego de que el gobernador Alberto Weretilneck denunciara varios profesionales por falsificación y defraudación al Estado. Los acusados habrían fimado decenas de certificados truchos, para poder justificar ausencias al trabajo. Estas acciones ocurrieron en diferentes localidades de la provincia.

“La Junta de Disciplina resolvió por unanimidad su cesantía tras constatar que la profesional, quien había solicitado licencia por accidente de trabajo, emitió 65 certificados médicos durante dicho período, lo que constituye un uso indebido de la licencia y un incumplimiento de las normativas vigentes”, informó un comunicado oficial.

“La doctora Claudia Alejandra Elisandro del Hospital López Lima de General Roca fue cesanteada por el Gobierno de Río Negro debido a varias faltas graves cometidas durante el presente año”, detallaron desde el Ejecutivo.

Además, la médica tuvo inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo desde el 1 de febrero hasta el 29 de marzo de 2024. “Durante este período, la profesional no proporcionó ninguna justificación válida para su ausencia, lo que llevó a la Junta de Disciplina a tomar medidas al respecto”, se indicó.

Por otra parte, se determinó que “la doctora abandonó el tratamiento médico indicado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Horizonte, lo cual constituye una falta grave a las obligaciones laborales y profesionales que le correspondían”.

Elisandro y otro profesional de Villa Regina fueron denunciados por el propio gobernador, Alberto Weretilneck, tras una investigación interna. Además de ellos, son 20 los profesionales de la salud que habrían llevado a cabo prácticas similares.

“Entre diciembre 2023 y mayo 2024, los dos médicos de General Roca y Villa Regina que denunciamos ante la Justicia, entregaron 472 certificados a trabajadores de la Policía de Río Negro, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Operaban en distintas localidades de la provincia y emitían los certificados a través de WhatsApp, sin consulta previa”, compartió Weretilneck en su cuenta de X.

“Esto se traduce en 6602 días no trabajados que a la provincia le insumieron un costo de más de $400.000.000. Este es el monto que tuvimos que pagar todos los rionegrinos por personas que lograron licencias ilegales y no se presentaron a trabajar como corresponde. Cuando hablamos de falsificación de certificados, también hablamos del impacto económico negativo que tienen este tipo de conductas para el Estado provincial. Vamos a seguir hasta que los médicos que tenemos bajo investigación pierdan su matrícula profesional, no vamos a permitir que ejerciendo ilegalmente sigan perjudicando al Estado provincial y a todos los rionegrinos”, concluyó en el posteo.

Certificados truchos

"Se ha intensificado el proceso de revisión del Estado y el control del ausentismo, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los rionegrinos y reducir los costos de funcionamiento”, aclararon desde el Ejecutivo provincial.

La titular de Función Pública en la provincia, Tania Lastra, afirmó esta mañana que encontraron "una fábrica de certificados médicos, que eran vendidos a las y los agentes públicos que los solicitaban" y agregó que "en algunos casos se emitían hasta 20 o 30 certificados por día" y que "tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología".

"Los certificados psiquiátricos eran de los más caros", detalló Lastra, quien valoró el trabajo de las Juntas Médicas.

