Del plan contra el hambre a la sugerencia de la UCA para bajar la pobreza del 40%

por Patricia Valli

“La lucha contra el hambre es con todos”, repitió en la presentación del Gabinete Alberto Fernández. Esta semana, el Observatorio de la Deuda Social de la Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina dio a conocer el dato de pobreza al tercer trimestre del año: 40,8%.

En la presentación, Agustín Salvia, el director del instituto, que se reunió en varias oportunidades con Fernández y Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo, volvió sobre la propuesta de un trabajo mínimo garantizado, un esquema que busca crear puestos de trabajo con un salario equivalente o una proporción del mínimo vital y móvil para generar alternativas al asistencialismo.

En el Frente de Todos hay proyectos varios, incluso uno que plantea la generación de puestos laborales asociados a las tareas de cuidado, que se enfocan además, en cerrar la brecha laboral que hoy rige en contra de las mujeres, quienes participan menos del mercado de trabajo.

El plan de la UCA le interesó a Fernández y a Arroyo, según indicó Salvia. “Deberíamos crecer al 3% anual hasta 2040 para poder tener una caída de la pobreza de entre el 15 y el 20%”, dijo y aclaró que los pronósticos no alcanzan a ese porcentaje (2% anual para la región según Cepal). “Aún crecer a ese ritmo va a requerir que no nos olvidemos del 40% que está por debajo de los ingresos mínimos”. La propuesta de un “empleo mínimo garantizado” puede generar puestos en servicios de cuidado, saneamiento, mantenimiento de infraestructura urbana, con los que se aspira a que se creen cuatro millones de empleos.

Fernández pondrá el énfasis en el plan Argentina contra el Hambre y los mecanismos que ya fueron anunciados: una tarjeta para dos millones de beneficiarios, de uso exclusivo para la compra de alimentos, una baja dirigida a los sectores de bajos recursos.

“Tengo una situación ambigua con el reparto de tarjetas alimentarias”, dijo ayer en AM 750 el dirigente de la CTEP Juan Grabois. “Celebro que haya algo, pero me entristece que esa sea la política y no la creación de un millón de puestos de trabajo con un presupuesto del 3% del gasto primario”.