Denunciaron a una jefa comunal de Córdoba por negar a los desaparecidos: "No son 30 mil, son 6.415"

Nelly Morales, jefa comunal del PRO de la localidad cordobesa de Los Aromos, fue denunciada penalmente por vecinos de esa población por los delitos de "instigación a cometer delitos" y "apología del crimen" luego de sus publicaciones en redes sociales en las que niega el terrorismo de Estado.

El pasado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la funcionaria comunal Marité Colautti había publicado en su cuenta de Facebook: “Semana de la memoria: No son 30.000. Son 6.415. No fue un genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es Negacionismo. Ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es Justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros".

Ante esto, la intendenta Morales reaccionó a la publicación a través de la misma red social y escribió: “Marité nada más ni nada menos!!! Así es”, avalando la publicación en la que se niega la dictadura militar.

Tras los repudios y pedidos de renuncias por esta publicación, ella insistió en su postura con otros posteos alusivos y publicó un comunicado de prensa.

La publicación en la que Nelly Morales avala la negación de la cifra de 30 mil desaparecidos.

La denuncia de los vecinos de Los Aromos a la intendenta Nelly Morales

Tres vecinos de Los Aromos, el ex preso político e hijo de desaparecido, Enrique Fernández; Alfredo Cinalli y Javier Gutiérrez presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Federal 2 de Córdoba en contra de las dos funcionarias: Nelly Morales y Marité Colautti, por sus “expresiones negacionistas”.

Gutiérrez dijo que en declaraciones al medio local La Nueva Mañana que en la denuncia se solicita que se investigue a Morales y Colautti por los presuntos delitos contemplados en los artículos 209 y 231 del Código Penal.

Si bien expresó que "las penas son muy bajas para este tipo de casos, porque no hay una figura específica para el negacionismo del terrorismo de Estado", agregó: “Queremos que estas declaraciones no pasen desapercibidas y que quien detente un cargo público piense antes de hacer este tipo de afirmaciones".

El descargo de Nelly Morales: "Han hecho un alarde político de mis expresiones"

"Hoy en día la gente sólo quiere escuchar lo que cree, lo que piensa para sí mismo, pero no profundiza en las expresiones de las que otro habla. En realidad el día de la Memoria es un día muy triste para nuestra Argentina; y si queremos tener memoria por los hechos que ocurrieron en nuestra Patria tendríamos que ejercitar una memoria, pero no selectiva, sino una memoria que recuerde los hechos realmente como fueron", comienza el escrito que publicó Morales en las redes sociales de la comuna.

La funcionaria aseguró que ella vivió esa época, que fue gremialista y en una oportunidad se la llevaron detenida, e insistió en la "tergiversación" que se hace de los hechos. "En nuestra historia reciente se tergiversan muchas partes de la misma según la pluma del escritor y especialmente según su ideología; pero muy pocas veces se lee o se dice “la verdad” completa y con todas las miradas".

Morales aseguró que defiende "la libertad de expresión" porque la democracia conlleva "que todas las voces nos podamos expresar; pero sobre todas las cosas, defiendo la vida".

"A mí la guerra no me gusta, las grietas no me gustan, los gobiernos que las crean son gobiernos que promueven la división de la Patria, y la Patria es una sola, la bandera es una sola, la historia debe ser contada con la verdad, integrando todas sus partes", remarcó la dirigente de la oposición.

"Yo viví esa triste historia, no me la contaron. La he vivido, y he sido gremialista durante aquellos años, y fui llevada detenida, viví horas de incertidumbre y temor, así que a mí que no me hablen de la democracia, de la falsa democracia, de la guerrilla… yo he vivido todas las historias, no las leí siendo escritas bajo la influencia de nadie; son mis experiencias de vida", argumentó.

"En lo que no estoy de acuerdo, bajo ningún punto de vista, es que se interrumpan las democracias. Tampoco estoy de acuerdo con la guerrilla, porque la Patria se defiende con el voto ¡la democracia se defiende con el voto! las armas hay que dejarlas para defender la Nación cuando corresponde, ante países e ideas extranjerizantes", analizó.

Terrorismo de Estado y neoliberalismo, a 46 años del último golpe militar en la Argentina

La funcionaria consideró que "nuevamente han hecho un alarde político de mis expresiones, como si no tuviese derecho a pensar y/o a expresar mi pensamiento". "Contra todo aquello que atente contra la vida, como son la guerrilla y la dictadura, esta Presidenta Comunal va a estar siempre en desacuerdo, lógicamente también contra todo lo que atente contra la democracia", expresó.

Por último, señaló: "Les recomiendo a los peronistas, y a los no peronistas, que lean el libro que el General Perón escribió en el exilio, llamado “La fuerza es el derecho de las bestias”.