Eduardo Feinmann contra la elección de Cristina Kirchner: "Volvieron a votar a una manga de corruptos para sacar a Macri"

Los analistas económicos y políticos expresaron sus propias ideas y conclusiones con respecto al triunfo en las elecciones del 27 de octubre de Alberto Fernández en primera vuelta por encima del presidente Mauricio Macri. La ventaja fue más reducida de lo que habían previsto desde la oposición y las encuestadoras, pero suficiente para no necesitar un balotaje. Uno de los análisis más esperados era el del periodista Eduardo Feinmann, fuerte crítico del kirchnerismo que en los últimos tiempos empezó a cuestionar más la gestión de Cambiemos.

El periodista realizó una durísima editorial para su ciclo radial, Feinmann 910, que se emite por radio La Red. “El 50% de los argentinos está muy feliz y el otro 50% está amargado. Los felices son los que se amargaron en el 2015 y en el 2017 y los amargados son los que estuvieron felices en esos años. Hoy están haciendo un nuevo país, otro país, ojalá no vuelva la Argentina que vivimos 12 años y eso va a depender indudablemente de una sola persona: Alberto Fernández”.

El 50% del país está contento, y el otro 50% está triste | Feinmann 910 https://t.co/8aChmFFN1n — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 28, 2019

El conductor radial valoró la decisión del actual mandatario de invitar a Fernández a un desayuno en la Casa Rosada para pactar una transición ordenada. En ese punto, Feinmann aprovechó para cuestionar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo que dejar el sillón de Rivadavia.

“Me acuerdo que la transición con Cristina empezó con cara de orto, Cristina recibiendo de mala gana a Mauricio Macri solamente para retarlo y para decirle barbaridades en una reunión en la quinta de Olivos. Me acuerdo cuando ella no hizo entrega del bastón presidencial. ¡Qué caradura que es! La que no entregó la banda y el bastón presidencial a Macri y que complicó la transición, le pidió a Macri encarecidamente que sea responsable y entregue el poder como se debe el 10 de diciembre. Tenés que ser caradura, qué bárbaro, no lo puedo creer”, manifestó el periodista.

Feinmann se mostró satisfecho de cómo quedó configurado el Congreso tras los comicios: “Me parece que viene un momento de equilibrio de poder impresionante en la Argentina 48 a 40, con un parlamento tan equilibrado, un sistema político muy equilibrado, sin mayoría en las cámaras, o sea va a haber una obligación de negociar y lograr consensos muy importante. Aquí Fernández no tiene el poder absoluto. Los Fernández no van a poder hacer uso de la hegemonía del poder”.

Qué caradura que es, la que no entregó la banda y el bastón presidencial a Macri y que complicó la transición, le pidió a Macri encarecidamente que sea responsable

Con críticas indirectas al kirchnerismo, amplió: “Aparece un bipartidismo muy importante: una de centro izquierda, y una de centro derecha. Creo que debería aparecer a partir de ahora la buena política, la de los acuerdos, la de los consensos, los sin gritos, sin dedito levantado, sin te doy una clase de yo soy el que sé todo y soy el dueño de la verdad y vos no sabés nada, y sin persecuciones. Creo que se viene una nueva forma de hacer política”.

Por otro lado, se mostró sorprendido de la grieta que se hizo evidente en las elecciones: “Imaginen que 4 de cada 10 votos obviaron la crisis, el estancamiento, el deterioro de los los indicadores sociales y económicos. Al 40% del país no le importó eso, le importaron otras cosas. A casi el 50% del país no le importa la corrupción, los valores, los bolsos repletos de dólares que se llevaron, el robo, el saqueo, ¡no le importó nada! Es muy impresionante ¿no?”.

A la noche, en su programa de A24, Feinmann repitió varias de sus declaraciones radiales. “Es muy impresionante esta sociedad que en el 2015 votaron a Macri para sacar a patadas a Cristina y compañía porque eran unos corruptos, pero ahora volvieron a votar a Cristina y a varios de la manga de corruptos para sacar a Macri. Es una sociedad rara, rarísima”, expresó.

El periodista también quiso hacer referencia a las burlas que le llegaron desde las redes sociales por sus aseveraciones con respecto a que Cristina no llegaría otra vez al Ejecutivo: “Yo había dicho que no vuelven más. Claro, lo había dicho en 2017 cuando Cristina perdió con un simple ministro de Educación, llamado Esteban Bullrich. Perdió ella en personas, cara a cara. Me acordé de mi padre y de mi abuelo que me decían nunca digas nunca, menos en este país, porque te puede salir el tiro por la culata. Y la verdad, tenían toda la razón del mundo. Volvieron. O por lo menos ellos dicen que vuelven distintos pero no les creo nada. Espero que lo vayan demostrando con el tiempo. Lo que vi de Cristina ayer no me dio la sensación de ver a una mujer distinta. Lo que vi de Kicillof no me pareció ver a un ser distinto”.

Qué vergüenza que el país tenga a partir de ahora una vicepresidente electa con 12 pedidos de procesamientos por altísima corrupción, dijo Feinmann

Asimismo, el comunicador renovó sus críticas a la ex presidenta al remarcar su delicada situación judicial: “Ganó la primera minoría y eso se respeta. Ahora, qué vergüenza que el país tenga a partir de ahora una vicepresidente electa con 12 pedidos de procesamientos por altísima corrupción, seis pedidos de prisión y tres pedidos de desafuero. Qué vergüenza que con ese ropaje de vicepresidente vaya a representarnos al exterior. Y cuando Alberto Fernández viaje y se haga el traspaso del poder por esas horas, días semanas ¿quién va a estar sentada en el sillón de Rivadavia? La misma de los procesamientos, de los pedidos de prisión. Otra vez sopa”.

B.D.N./F.F.