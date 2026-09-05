Después del anuncio por Malvinas, el Gobierno gira la atención a la visita de León XIV

Tras 48 horas de la cadena nacional donde Javier Milei se refirió al tema Malvinas para recuperar la agenda, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que celebraron los avances logrados durante la visita de la delegación de la

Secretaría de Estado de la Santa Sede, que en los últimos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú para coordinar los detalles del viaje apostólico de León XIV, previsto para noviembre próximo. El documento adelantó que el itinerario definitivo y los pormenores de la agenda serán anunciados oficialmente por el Vaticano durante este mes.

El texto, difundido en simultáneo por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), sostiene que las jornadas de trabajo “permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita” y remarca que la articulación entre el Estado y la Iglesia “constituye ya un fruto de este proceso”. Según el comunicado, ese trabajo conjunto -que también involucra a gobiernos provinciales y municipales- es “una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”.

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La misión vaticana, encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos de la Santa Sede, recorrió durante la semana los principales puntos que integrarán la agenda del Papa en el país, entre ellos el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la cárcel de Devoto. La comitiva, que incluyó personal de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana, también inspeccionó el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y se reunió con autoridades en la Cancillería, donde participaron el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, y el director de Comunicación de la Presidencia, Fabián Fernández.

Aunque la confirmación formal llegará recién con el anuncio de la Santa Sede, la agenda preliminar contempla una misa central junto al Monumento de los Españoles, en Palermo, que también sería sede de un encuentro del Papa con jóvenes.

Según explicó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, la decisión de concentrar ambas convocatorias en un mismo predio responde a “un mensaje de austeridad”, aprovechando la misma infraestructura para ambos actos.

El cronograma incluiría, además, un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín, un homenaje al general José de San Martín y una visita pastoral a la cárcel de Devoto, en sintonía con la relevancia que el pontífice le otorga a la pastoral carcelaria desde que, en diciembre pasado, nombró a García Cuerva delegado pontificio para esa área a nivel internacional.

Fuera de la Ciudad, la agenda prevé una misa en la Basílica de Luján el 11 de noviembre -último día de la visita al país- y una celebración multitudinaria en Córdoba, en un sector del predio de la Fábrica Argentina de

Aviones (FAdeA) contiguo a la pista central, con capacidad estimada para 600.000 personas. El lugar tiene además un antecedente histórico: allí celebró una misa Juan Pablo II en abril de 1987.

En el plano de la seguridad, la coordinación involucra al Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, recibió tanto a la delegación vaticana como al presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, quien también se reunió con el gobernador Axel Kicillof para tratar la organización de los respectivos operativos en Claypole y Luján. Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri mantuvo un encuentro con el nuncio apotólico para últimar detalles de la visita papal.

García Cuerva adelantó, por otra parte, que la visita contaría con dos papamóviles -uno para Buenos Aires y otro para Córdoba-, ambos fabricados por una automotriz con sede en Zárate, aunque su confirmación definitiva seguía pendiente.

León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, dentro de un recorrido más amplio por Sudamérica.