Un operativo de rutina en el paso fronterizo Pino Hachado, en la cordillera de los Andes, terminó con la incautación de municiones sin declarar que eran transportadas por el exdiputado Edgardo Daniel Della Gáspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y cercano al exgobernador Omar Gutiérrez. A partir de este incidente, es investigado por Carabineros de Chile por "presunto contrabando aduanero e internación ilegal de municiones".

Según el fiscal Miguel Ángel Velásquez, el exfuncionario “fue sorprendido por personal de aduana internando ilegalmente al país 50 proyectiles calibre 22, largo para rifle, sin contar con ningún permiso o autorización”. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el tribunal rechazó la medida.

El Paso Fronterizo Pino Hachado une Argentina y Chile a través de la cordillera de los Andes, conectando la provincia de Neuquén con la región del Malargüe

El político viajaba acompañado por otras personas en una Toyota Hilux, quienes declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje. Ante este escenario, fue detenido este viernes por la Dirección de Aduanas por el delito de contrabando aduanero y se formalizó la investigación por internación ilegal de municiones, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Siguiendo el hallazgo, Della Gáspera asumió la responsabilidad y quedó con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El Ministerio Público apeló verbalmente y será la Corte de Apelaciones la que resuelva la situación.

Aunque actualmente no ocupa un cargo político, según su perfil de LinkedIn, Della Gáspera es presidente de la Sociedad Rural del noroeste neuquino. Entre 2012 y 2015 fue legislador neuquino durante la última gestión de Jorge Sapag, y luego, con Omar Gutiérrez al frente de la gobernación (2015-2023), reemplazó al fallecido Sapag en sus funciones en 2016.

El exdiputado provincial rescató un pichón de cóndor en Neuquén

En 2017, el exdiputado provincial se volvió viral tras un video en el que un cóndor se le acercaba, mostrando el vínculo entre el ave y quien le había salvado la vida. Aquel pichón, bautizado “Condorito”, había caído de su nido herido, y Della Gáspera se encargó de alimentarlo y facilitar su recuperación en la estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Según lo que había declarado, su estancia se encuentra en un área donde los cóndores conviven de manera natural, y no era la primera vez que debía socorrer a un ejemplar de la especie. A esa fecha, ya habían rescatado a cuatro cóndores, que posteriormente fueron liberados con la intervención de autoridades dedicadas a la conservación de fauna.

El político rescató a este cóndor cuando aún era pichón. Al caer del nido, el ave se encontraba herida, por lo que él se encargó de alimentarla y facilitar su recuperación, colocando trozos de carne en el campo para estimular su instinto. Afirmó: “En marzo apareció solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía grave".

mv/ML