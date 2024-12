Diciembre: poca conflictividad a pesar de la crisis y una marcha

Sin clima social caliente, pese a la situación económica y el aumento de la pobreza, solo un grupo de sectores piensa sostener la agenda de conflictividad contra el gobierno de Javier Milei. Se trata de las dos CTA, movimientos sociales, La Cámpora y sectores pymes que marcharán a Plaza de Mayo este jueves.

Ante PERFIL, un dirigente de la mesa chica de la organización reconoce sin vueltas que no hay consenso en la sociedad para salir a marchar contra la administración libertaria, pese a las políticas de ajuste que se implementaron. Y que dejaron números impactantes, como un desempleo del 7,6% y una pobreza del 52%, que en el caso del Conurbano bonaerense escala al 59%, con impacto en más de 7 millones de personas.

No obstante, esta voz también dice que la teoría “de la pera madura” que pone en práctica la CGT, que indica que este proceso de ajuste va a decantar en un fuerte descontento social pero en un largo plazo, no se puede imponer. “Sabemos que no hay clima y que el Gobierno todavía tiene respaldo, pero no podemos dejar que se estabilice”, grafica este dirigente.

Por lo cual, dice, es necesario que aquellos sectores que siempre se opusieron a la administración libertaria sigan en las calles, movilizándose. Una nómina que se compone, con algunas idas y vueltas, de las dos CTA (tanto la de Hugo “Cachorro” Godoy como la de Hugo Yasky), La Cámpora, intendentes de Unión por la Patria (muchos de los cuales también admiten que la temperatura social de diciembre no se va a elevar), movimientos sociales (la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular estará al frente) y sectores vinculados a las pymes, afectados por la política económica libertaria.

También, fuentes de la organización de la actividad señalan que gremios de la CGT alineados con Pablo Moyano, quien hace una semana renunció a la conducción de la central obrera, también dirán presente, dejando claro que la fragmentación de la central obrera continuará a la luz. Con todos esos sectores en movilización, en las CTA imaginan que más de 50 mil personas estarán este jueves en Plaza de Mayo, marchando bajo la consigna Jornada Federal de Lucha.

En las últimas reuniones para pulir detalles de la próxima movilización, que comenzará a las 13, tanto Yasky como Godoy hicieron hincapié en las jornadas de protesta que protagonizaron distintos sectores, además de las manifestaciones que se realizaron contra los gobernadores y en los municipios. A su vez, hablaron de la realidad de cada provincia en la que están latentes distintos conflictos sociales.

“Nos movilizamos una vez más por una argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía para ponerle un freno a las políticas neoliberales que impone el Gobierno y para defender la soberanía nacional que es la capacidad de nuestro pueblo de decidir sobre el destino económico, social y político, indicaron los dos referentes de las CTA que luego de 15 años transitan un proceso de unidad. El deseo que tienen en la CTA es que varios dirigentes combativos, como Pablo Moyano, de Camioneros; Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros; y Rodolfo Aguiar, de ATE, tengan coordinación y conformen un polo sindical de resistencia sindical, de carácter antilibertario.