Diego Valenzuela: “No me imagino un frente, LLA es la marca del cambio”

—¿Cómo analiza la foto de Santilli y Ritondo con el presidente y Karina Milei?

—Fue un paso más, necesario, en la integración que siempre pregonamos con Patricia (Bullrich). Nosotros la vimos: hablamos de esto todo 2024. En mayo hicimos una reunión política en Luis Guillón con Sebastían Pareja (armador libertario) que no se entendió, que fue criticada y que, a la luz de los acontecimientos tuvimos razón. Mirando al votante de LLA y del PRO, se fue integrando. O sea el apoyo del presidente Milei con el 56% se sostiene. Los votantes de Juntos por el Cambio que acompañaron a Patricia y hasta los radicales acompañan al Gobierno. Mirando al votante y la buena intención del Gobierno de cambiar cosas sustanciales del país, como la economía, decidimos apoyar. Y siempre dijimos: el dirigente tiene que mirar al electorado más allá de los partidos. Me alegra que hoy se vea más claro aquello que pregonamos en 2024 porque no podemos tropezar con la misma piedra: separados gana Kicillof. Y en 2025 se tienen que sentar las bases de lo que ocurra en 2027, más allá de lo que ocurra en otros distritos. Así como es legítimo que en la Ciudad LLA presente su idea propia, sigo pensando que en la Provincia encontremos fórmulas los que pensamos parecido.

—¿Por qué creés que no había más gente del PRO en esa reunión?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Esto responde a la premura porque ya corre el calendario electoral. Si el gobernador lograr el desdoblamiento en agosto o en septiembre, el cierre está más cerca. Hay muchas personas del PRO que ya están colaborando en el Gobierno y muchas personas que representan un cambio en la Provincia que quieren trabajar con el presidente Milei y lo van a ir expresando, en la medida en que puedan, lo antes posible. En el debate seccional, por distrito, en el armado en general expresar ese apoyo. Ahora: es sin condiciones, como lo hicimos con Patricia. No es “yo me acerco pero quiero cual cosa”. Si sos intendente no podés ser un degenerado fiscal. No podés tener tasas exorbitantes, por ejemplo. No podés venir a pedir cosas a cambio, una obra pública o lugares en las listas. Es apoyar sin condicionamientos porque uno coincide con el rumbo. Después vendrá una discusión de armado pero en base a convicción y no a la especulación política.

—¿Te imaginás un frente o que todos se tiñan de violeta?

—No me imagino un frente electoral como fue JxC. No es necesario que nadie pierda su identidad. Hay un movimiento que valoro mucho, que son los radicales con peluca, que no pierden su identidad radical, al contrario, la reivindican. Lo que está claro es que la marca potente que proyecta un futuro para Argentina es LLA.