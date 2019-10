Diez fallos del Ciadi complican la versión del Gobierno

por Emilia Delfino

De acuerdo con el análisis de las últimas diez derrotas de la Argentina ante el tribunal internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el gobierno de Mauricio Macri garantizó beneficios a la empresa española Abertis, socia hasta 2017 de la familia del mandatario en Ausol (Autopistas del Sol, acceso norte).

Abertis y el Ejecutivo renegociaron los contratos de los accesos de las autopistas norte y oeste en 2018 mientras la compañía demandaba al país ante el Ciadi. He aquí algunos de los casos que pueden verse en detalle en las infografías de este artículo.

Antecedentes. PERFIL analizó documentos del Ciadi y de Jefatura de Gabinete sobre los últimos 36 casos cerrados contra el país en el tribunal internacional. La Argentina perdió en diez de esos 36 casos.

Fue sentenciada por montos menores a los exigidos en las demandas. La mayoría (8 casos) implica cifras que van del 11% al 38% de lo que pedían las empresas.

El Gobierno renegoció la concesión de las autopistas con Abertis basándose en que si avanzaba su demanda en el Ciadi (iniciada en diciembre de 2015) el Estado debería pagar miles de millones de dólares. Es la explicación del Ministerio de Transporte ante la consulta de PERFIL. Abertis declinó hacer declaraciones.

El Ejecutivo renunció a litigar en el Ciadi en el caso Abertis, de acuerdo con los documentos del tribunal publicados en su web. Pero el resultado de esa renuncia fue mejor para Abertis que para el Estado.

En junio de 2018, el Gobierno le reconoció a la empresa deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte, para terminar con la demanda ante el Ciadi.

Como parte del acuerdo, la empresa recupera esa deuda a través del cobro de peajes (ya que sigue explotando ambos accesos) hasta 2030, explicó el gerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart. Se cobrará la deuda de los peajes abonados por los usuarios.

El Estado no ve un peso de los peajes, de acuerdo con el ministerio. A cambio, explicó Stoddart, Abertis se comprometió a realizar obras postergadas.

Sin embargo, algunos de los casos que Argentina perdió ante el Ciadi develan otro escenario.

Teinver SA y socias. La española Teinver SA y sus socias en Aerolíneas Argentinas demandaron al país por la estatización –planteada como “expropiación”– de la línea aérea. En 2017, el Estado fue sentenciado a pagar el 20% de lo que las compañías reclamaron durante siete años. El Gobierno de Macri pidió la nulidad de la sentencia. Ganó dos años. En 2019 el caso quedó cerrado a favor de las compañías. Aún no hay registro del pago.

Impregilo SpA. La italiana inició distintos juicios contra el Estado en el Ciadi. El primero es de 2007 y culminó con sentencia firme en 2014. El tribunal internacional dictó una sentencia a favor de la compañía equivalente a solo el 21,2% de lo que pretendía. Recibieron bonos del Estado y con quita.

Mobil Exploration and Development Argentina. Tras 15 años de litigios (2004-2019), el tribunal internacional falló a favor de la estadounidense pero condenó a la Argentina a indemnizar a la empresa por el 38% de lo que pretendía. Se le pagó con bonos luego de acordar una quita mínima del 75% del monto.

Total SA. A la compañía francesa le costó 12 años conseguir una sentencia a su favor. En 2016, el Ciadi dictaminó que la Argentina pagara el 28% de la suma reclamada. Un año y medio más tarde, el Gobierno cumplió. De acuerdo con la resolución 112 del Ministerio de Hacienda, a Total SA se le reconoció su deuda con los Bonar 2024 y sigue: “La compañía reajusta su pretensión indemnizatoria de manera tal que el valor nominal de los títulos públicos de deuda que se entreguen deberá representar un monto consolidado inferior en, por lo menos, el 25% del total del valor reclamado incluyendo los intereses”.

CMS Gas Transmission Company. La empresa demandó al país en 2001 y el tribunal sentenció a Argentina en 2007 a pagarle el 51% del monto reclamado. En 2013, la empresa aceptó una quita de la sentencia del tribunal del 75% mínimo y el Poder Ejecutivo ordenó emitir bonos en dólares a cobrar en 2015 y 2017 (resolución 598 del ex Ministerio de Economía y Finanzas).

Suez y socias. En el caso Aguas Argentinas, las empresas lograron que el Ciadi les reconociera el 88% del monto que demandaban, catorce años después. El Gobierno se mostró activo por no pagar o tratar de dilatar su ejecución y pidió la nulidad de la sentencia ante el tribunal pero perdió en 2017. Recién dos años después, en 2019, el Estado emitió los bonos.

¿Quién ganó con este acuerdo?

En los contratos de renegociación de 2018 a los que accedió PERFIL, Transporte sostiene que la “proyección” de lo que Abertis reclamaba ante el Ciadi podría equivaler a US$ 3 mil millones. Al renegociar los contratos, Abertis conservó la concesión que se vencía en 2023 hasta 2030; recibió, entonces, el 25% de lo reclamaba ante el Ciadi en tan solo dos años y medio de negociación y en efectivo a través del cobro de peajes. Sin embargo, en el informe ante Diputados de junio de 2018, el jefe de Gabinete detalló otro monto que Abertis reclamaba: “US$ 1.230 millones más intereses y costas a partir del 30 de junio de 2016”. Según Jefatura de Gabinete, la ex socia de los Macri consiguió que el Estado le reconociera el 60% de lo que reclamaba ante el Ciadi, antes incluso de que el tribunal decidiera si admitía la competencia en el caso, según los documentos públicos.