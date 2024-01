Diputada de Carrió admitió contactos con el espía Zanchetta

Ariel Pedro Zanchetta sigue detenido con un procesamiento por presuntas tareas de espionaje ilegal. Sus miles de búsquedas de información sobre dirigentes políticos y funcionarios del Poder Judicial mantienen activa una investigación que busca establecer a quién o a quiénes reportaba y con qué fin, a pesar de que desde un primer momento se buscó instalar que se trataba de un “espía K”. En ese marco, la diputada Mónica Frade admitió que mantuvo contacto con él y que siguió su recomendación de suscribirse a una base de datos de dudosa legalidad.

Frade, actual diputada de la Coalición Cívica, fue durante años asesora de Elisa Carrió. Su cercanía fue tal que llegó a patrocinar decenas de denuncias por corrupción que la líder cívica les hizo a dirigentes del peronismo y a empresarios.

En las últimas semanas, Frade se presentó en Comodoro Py con un escrito en el que manifestó que en 2016 fue contactada por Zanchetta, quien se presentó como asesor del periodista Claudio Savoia, del diario Clarín. También le comentó que dirigía un medio periodístico en Junín y que tenía “información de relevancia” que le quería mostrar. A los pocos días, escribió, “el imputado (por Zanchetta) me sugiere la contratación de la página Sudamericadata, la que –según él– era útil para la tarea que realizaba”.

“Contraté el servicio y lo utilicé en simultáneo a otras dos herramientas de fuentes públicas (...). Aboné mensualmente el servicio (...) hasta el día 9/11/2023, fecha en que tomé conocimiento por el dictamen de esta Fiscalía que la citada página no se adecuaba a la normativa vigente, obteniendo datos de fuentes desconocidas”, escribió Frade en su presentación.

Sudamericadata es una base de datos que tiene un rol central en la investigación por el espionaje a jueces, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y, recientemente, del fiscal Carlos Stornelli. Es que los investigadores pudieron constatar que el expolicía y supuesto espía inorgánico de la SIDE y la AFI buscó ahí datos de miles de personas, entre ellos de jueces de la Corte Suprema como Horacio Rosatti y otros integrantes de la Justicia Federal como los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, políticos y empresarios.

En su dictamen, el exfiscal del caso, Gerardo Pollicita, escribió sobre Sudamericadata que “no se encuentra registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos y provee información cuyo origen ese Ministerio Público Fiscal desconoce, toda vez que al no registrarse no informó a la autoridad de control (...) de qué fuentes se nutre”. Y a pesar de que contiene datos de acceso público, también ofrece otros “que las empresas que sí se encuentran registradas no proveen, como número de teléfono celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, ‘bienes personales’ de los ‘objetivos’”.