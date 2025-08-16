sábado 16 de agosto de 2025
POLITICA
Convocaron a sesión

Diputados: la oposición prepara otro "miércoles negro" para Milei y sus vetos

La apertura de la Cámara Baja fue solicitada a Menem por diferentes bloques, que en principio reunirían el quórum necesario para sesionar. Además del rechazo a varios vetos, insistirían con proyectos que el líder libertario rechaza de plano, como la suba en jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la investigación de la estafa $LIBRA. Los detalles.

090825_derrota_diútados_prensadiputados_g
Heridas que no cierran y sangran todavía. La oposición consiguió una docena de victorias numéricas inesperadas para Milei. | prensa diputados

La oposición desafía una vez más al Gobierno en el Congreso. En un viernes no laborable, los diputados de diferentes bloques sorprendieron al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo miércoles en la que pretenden rechazar los últimos vetos de Javier Milei.

En una nota dirigida a Martín Menem, 35 legisladores de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Unión por la Patria y la Coalición Cívica, con el apoyo de la izquierda, pidieron abrir el recinto el 20 de agosto al mediodía para tratar un extenso temario con algunos de los proyectos que más incomodan al Ejecutivo.

En primer lugar, el temario incluye el rechazo a los vetos presidenciales de las leyes que dispusieron la emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia por la catástrofe de Bahía Blanca. Además incluye un proyecto para motorizar el funcionamiento de la comisión investigadora de la presunta criptoestafa $Libra.

Eso, sin embargo, no es todo. El pedido de sesión también estipula el tratamiento de los proyectos que impulsan los gobernadores para mejorar el financiamiento de las provincias y que ya tienen media sanción en el Senado. Estos son la modificación de la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, pidieron someter a votación el proyecto de Oscar Agost Carreño que busca actualizar los montos de las penas por evasión tributaria establecidos en la Ley 24.769 sobre Régimen Penal Tributario y la iniciativa para establecer el huso horario UTC-4 en todo el país.

Dado la cantidad de bloques que pidieron la sesión, se estipula que conseguirían el quórum para iniciarla y tratar los diferentes temas. El pedido lleva la firma de referentes de diversos espacios como Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Cecilia Moreau (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), entre otros.

LM

