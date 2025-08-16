Diputados: la oposición prepara otro "miércoles negro" para Milei y sus vetos

La oposición desafía una vez más al Gobierno en el Congreso. En un viernes no laborable, los diputados de diferentes bloques sorprendieron al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo miércoles en la que pretenden rechazar los últimos vetos de Javier Milei.

En una nota dirigida a Martín Menem, 35 legisladores de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Unión por la Patria y la Coalición Cívica, con el apoyo de la izquierda, pidieron abrir el recinto el 20 de agosto al mediodía para tratar un extenso temario con algunos de los proyectos que más incomodan al Ejecutivo.

En primer lugar, el temario incluye el rechazo a los vetos presidenciales de las leyes que dispusieron la emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia por la catástrofe de Bahía Blanca. Además incluye un proyecto para motorizar el funcionamiento de la comisión investigadora de la presunta criptoestafa $Libra.

Eso, sin embargo, no es todo. El pedido de sesión también estipula el tratamiento de los proyectos que impulsan los gobernadores para mejorar el financiamiento de las provincias y que ya tienen media sanción en el Senado. Estos son la modificación de la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, pidieron someter a votación el proyecto de Oscar Agost Carreño que busca actualizar los montos de las penas por evasión tributaria establecidos en la Ley 24.769 sobre Régimen Penal Tributario y la iniciativa para establecer el huso horario UTC-4 en todo el país.

Dado la cantidad de bloques que pidieron la sesión, se estipula que conseguirían el quórum para iniciarla y tratar los diferentes temas. El pedido lleva la firma de referentes de diversos espacios como Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Cecilia Moreau (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), entre otros.

