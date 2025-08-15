De Loredo se quedó sin UCR, sin LLA y sin nada: "Iba a acompañar, pero no a cualquier precio"

El referente radical Rodrigo de Loredo reveló este viernes 15 de agosto, en un extenso video que subió a su cuenta oficial de X, que no será candidato en Córdoba para las elecciones del próximo 26 de octubre, tras una fuerte interna en la UCR que lo dejó afuera de competencia y encontronazos con La Libertad Avanza para sumarse a su lista.

“Cuando los españoles en el siglo XV acorralaron a los comechingones en el valle de Ongamira, ante la inminente derrota y para evitar ser esclavizados o sometidos, se arrojaron con sus ancianos, mujeres y niños por el precipicio del balcón de Ongamira… A un cordobés le podés pedir muchas cosas, pero no sumisión”, remarcó el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

La doble jugada de De Loredo ante el “factor Milei” que pone a la UCR cordobesa al borde del estallido

A continuación, apuntó contra el oficialismo: “El Gobierno quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones: por un lado, comportamiento automático, por otro lado, anulación de las identidades propias y, por último, la imposibilidad de marcar diferencias. No puedo cumplir esos requisitos. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio…”.

Sin embargo, tras esa denuncia, el legislador aclaró: “Quiero y deseo que tenga éxito el gobierno nacional y reafirmo mi compromiso con los cordobeses de trabajar para gobernar esta provincia que necesita superar una larga noche de 30 años ininterrumpidos de peronismo”.

El diputado también remarcó que respalda las medidas económicas tomadas, hasta ahora, por el gobierno: “El equilibrio fiscal, la baja inflacionaria y la reducción de la pobreza son logros indiscutibles. Estoy convencido de que hay que seguir acompañando las políticas que van en esa dirección y que volver atrás con los modelos populistas sería un imperdonable fracaso".

Córdoba: qué partidos competirán en las elecciones de octubre

El cierre de listas será el próximo domingo 17 de agosto. Se anotaron nueve espacios:



Ciudadanos.

Córdoba Te Quiero.

Defendamos Córdoba.

Encuentro por la República.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad.

Frente La Libertad Avanza.

Fuerza Patria.

Libertad Siempre.

Provincias Unidas.

Pablo Carro encabezará la lista kirchnerista de Fuerza Patria y Liliana Olivero liderará la lista de Frente de Izquierda La UCR y otros sectores están terminando de cerrar los candidatos de sus boletas.

