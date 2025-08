La jugada de De Loredo pro-Milei que hizo estallar la interna en la UCR cordobesa

La movida del núcleo de poder interno referenciado en el diputado nacional Rodrigo de Loredo enfureció a la oposición anti-Milei de Ramón Mestre y sus aliados alfonsinistas que le “vaciaron” el Congreso Partidario. La UCR de Córdoba terminó con fractura expuesta ante la áspera rosca radical que se tensionó hasta el extremo. Aunque, en el deloredismo hicieron una pausa con el fin de buscar destrabar "una lista de consenso" que represente a la mayoría y a la minoría.

En medio del frenesí por los plazos fatales golpeando la puerta (este jueves se deben presentar las alianzas electorales) y desafiando el fallo del juez electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja, el alineamiento mayoritario que comanda el radicalismo cordobés impuso su mayoría en el máximo órgano partidario para obviar los comicios internos, aunque luego hizo una pausa buscando apaciguar las olas del mar bravío de la interna radical.

Cumpliendo a rajatabla parte de la hoja de ruta que se trazó el deloredismo y sus socios internos, la mayoría del Congreso Partidario (87 votos positivos contra 2 negativos) suspendió las internas y le dio algo de aire a De Loredo para sentarse a negociar la alianza con el poder libertario de los Milei y otros partidos, con miras a las Legislativas del 26 de octubre. Por otro lado, se ratificó la expulsión de la radical Myrian Prunotto que se pasó al cordobesismo llaryorista.

Sin embargo, el pleno votó luego pasar a un cuarto intermedio. ¿Por qué? Es que con la decisión de suspender el artículo 99 de la Carta Orgánica Partidaria (sobre la elección interna de candidatos) el deloredismo abrió una ventana para que otras listas puedan participar del Congreso cuando se vote la nómina de candidatos. Se buscará así destrabar "una lista de consenso" con los opositores, señalaron cerca de De Loredo.

Este movimiento del alineamiento de poder tiene otra lectura. Se debió al contragolpe de la oposición de Mestre que “vació” el Congreso al denunciar que se trató de un plenario “ilegal” que va en contra del fallo del juez Vaca Narvaja que ordenó celebrar el 10 de agosto los comicios internos. Los “radicales sin peluca” van por la interna del próximo domingo.

En tanto, la lista de De Loredo fue la única que se presentó ante el máximo órgano partidario, cuando está en plena funciones la Junta Electoral Partidaria que ya oficializó la nómina opositora que encabeza el ex intendente capitalino junto a los alfonsinistas.

Para la oposición es ilegal

“La decisión de Generación X de proclamar a Rodrigo De Loredo candidato es ilegal y contraria a las decisiones judiciales”, afirmó el frente opositor de Más Radicalismo y acusó al oficialismo de perseguir el fin de “desordenar del todo el proceso interno para que la UCR no tenga candidatos y utilizar esta excusa para huir a la lista de La Libertad Avanza”.

El alineamiento de Mestre y los alfonsinistas que rechazan una alianza con Milei reafirmó su voluntad de ir a las internas el próximo domingo como lo establece el fallo del magistrado electoral. "Recuérdese una vez más a la agrupación (...) que la Junta Electoral Partidaria deberá cumplimentar cabalmente con el cronograma electoral establecido por el suscripto mediante resolución de fecha 31 de julio el cual culminará con las elecciones internas del día 10 de agosto, único medio posible para que la U.C.R. elija sus candidatos a diputados nacionales", reza el decreto de Vaca Narvaja en la previa de la sesión del Congreso Partidario.

“Este domingo 10 de agosto tendremos elecciones internas abiertas en la provincia, allí los afiliados e independientes interesados en nuestra vida interna podrán elegir los candidatos de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Porque es lo que reza nuestra Carta Orgánica y, sobre todo, es lo que indican 134 años de historia de un partido que muchos ven como un simple sello de tomar para firmar alianzas”, expresó Más Radicalismo en un pronunciamiento contra la jugada de De Loredo.

Entreguismo

Desde la explanada de Casa Radical, mientras se desarrollaba el Congreso Partidario, Mestre denunció “transfuguismo” y “entreguismo” de la UCR al poder libertario. La crítica tuvo un destinario directo: De Loredo.

En una protesta de los "radicales sin peluca", el ex intendente afirmó anoche que "no damos una pelea por capricho". "La damos porque está en juego el presente y el futuro del partido. No es mentira: quieren vender a la UCR sólo por un par de bancas. Quieren rifar el pasado, el presente y el futuro de nuestro partido", cuestionó.

En su embate contra el núcleo de poder deloredista, Mestre le dijo a los radicales que se concentraron en las afueras de la sede partidaria: "Me entusiasma ver a cada uno de ustedes y saber que hemos generado una trinchera desde hace varios meses. Yo entiendo que cada uno puede pensar como quiera… y es sano y saludable que así sea. Lo que está mal, es el transfuguismo, el entreguismo que pretenden con la Unión Cívica Radical de Córdoba".

"Hoy, en la UCR de Córdoba, estamos viviendo un ‘Régimen falaz y descreído’ y acá estamos nosotros para dar pelea", dijo Mestre ante los radicales que militan en la trinchera opositora. Y atribuyó esa realidad "no sólo frente a un gobierno deshumanizado que encabeza Javier Milei, sino a una runfla de dirigentes con banca que se creen dueños del partido".