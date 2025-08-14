Juez sobre Natalia de la Sota: “La vamos a ayudar; le vamos a cuidar el voto”

Luis Juez analizó el cierre de campaña, el rol de La Libertad Avanza y la irrupción de Natalia de la Sota. Ratificó que “vamos a acompañar la decisión que el Presidente tome a cambio de nada” y que esa definición se expresará “el día domingo”.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), el senador se refirió al cierre de listas y dijo no tener idea si habrá sorpresas: “Seguramente, en el armado de listas y en la conformación de listas… hemos sido muy respetuosos. A pesar de la requisitoria periodística y la necesidad de escribir cosas, hemos sido muy respetuosos del órgano partidario… No nos hemos movido un centímetro de lo que dijimos hace un año y medio.

“No tienen otro candidato”

—¿Pensás que los votos que pueda sacar Natalia de la Sota se los saca a Schiaretti?

—Lo de Natalia de la Sota desnuda con claridad lo que venimos diciendo… el peronismo, esa maquinaria hegemónica, se empieza a disgregar. No reconocerle al apellido De la Sota un espacio protagónico en la política cordobesa es un acto de ingratitud imposible de soslayar, aun en un opositor durísimo como yo. No sé a cuánto llegará lo de Natalia… pero es una señal de alerta importante que no se puede soslayar así nomás.

—¿Es Schiaretti el mejor candidato que podía presentar el peronismo?

—No tienen otro candidato. Mirá, el peronismo intentó reconstruir ese viejo ‘partido de chinchón’ que había armado con De la Sota —yo decía ‘de chinchón’ porque mientras uno robaba el otro esperaba— y se lo plantearon a Llaryora, pero Llaryora no se ve cuatro años fuera del poder. Esta es su última oportunidad. La exposición es un gran afrodisíaco… La idea no le funcionó. Y esta elección le permite volver a los planes nacionales… Le resuelve la ecuación a Llaryora: si pierde Schiaretti, pierde Schiaretti; si gana, también gana Llaryora.

—¿Y en La Libertad Avanza, no te parece que los hermanos Milei corren un riesgo muy grande presentando esa bendita fórmula de “candidatos puros” que son ilustres desconocidos?

—Bueno, habrá que ver cómo se conforma la lista. Yo soy de los que creen que después de tu primer turno, cuando sos presidente, empieza el verdadero desafío de gobernar. Gobernar es construir consensos, buscar mayorías; uno no puede gobernar consolidando una minoría fanática por encima de las mayorías. Esta es una elección donde fuerzas que no renuevan bancas —como LLA— lo que saquen, lo suman… pero a partir de ahí tenés que construir una mayoría que te permita tomar decisiones. No podés gobernar un país si no tenés seis o siete gobernadores que te acompañen.

“Estoy casi seguro que Rodrigo va a estar en la lista”

—Vuelvo a tu vínculo con el radicalismo y con Rodrigo de Loredo…

—No estoy separado. Lo quiero mucho a Rodrigo. Alguna vez va a tener que aprender que los caprichos no son parte de las mejores tomas de decisiones. Me costó 20 y pico de años construir una relación con el radicalismo y Rodrigo nos deja hoy un radicalismo en un lugar muy complejo, muy delicado, muy herido, muy golpeado. Muy fragmentado. Me atrevo a decir ahora, a 72 horas, estoy casi seguro que Rodrigo va a estar en la lista.

—¿Te ofrecieron encabezar? ¿Pensaste en ser candidato ahora?

— No creo que sea el momento para que yo tenga que ser candidato. Tengo mandato hasta 2027 y voy a honrar ese compromiso. Si yo fuera candidato tendría que renunciar al Consejo de la Magistratura… Entregar el Consejo al kirchnerismo sería un acto suicida.

—¿Algún hombre o alguna mujer de tu sector puede ir de candidato?

— No, no queremos nada en la lista. No necesitamos poner nada en la lista.

—En una entrevista a esta radio dijiste: “si Schiaretti es candidato, yo me voy a presentar”.

—Sí, porque era lo que veníamos hablando con el Presidente… Hace un año y medio te dije: ‘Vamos a acompañar la decisión que el Presidente tome a cambio de nada’. Vamos a acompañar orgánicamente la decisión que tome el Presidente.

Cuidar el voto

—¿La Libertad Avanza tiene capacidad de fiscalización en toda la provincia?

— Los vamos a ayudar. Sí, claramente, nosotros los vamos a ayudar con todo el aparato de fiscalización que, después de 2007, nuestro espacio construyó en todos los rincones de Córdoba.

—Un riesgo que puede correr también Natalia de la Sota, ¿no?

—La vamos a ayudar a Natalia. Claramente, la vamos a ayudar también. Le vamos a cuidar el voto. La vamos a ayudar porque ha tenido un acto de valentía, de coraje cívico y de dignidad. Le mandé un mensaje a su abogado: ‘Este acto de dignidad merece que yo lo reconozca’… Aun siendo un duro opositor, pero que en algún momento fui un gran amigo de su padre.

—Seguramente con dirigentes de tu generación hay una mirada sobre cómo moldeó el peronismo el poder en las últimas décadas…

—Yo, cada vez que me ha tocado perder… el radicalismo nos mató en el ’83, ’85, ’87, ’91, ’93, ’95… Convertimos al peronismo en una maquinaria inexpugnable en Córdoba. Todo tiene su fin… eso va a pasar en 2027.

