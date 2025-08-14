EN VIVO | El Concejo Deliberante trata la ordenanza que regula Uber, DiDi y Cabify en Córdoba

9.30 UBER en el Concejo: el proyecto llega al recinto

El proyecto que regula las aplicaciones de transporte como UBER, DiDi y Cabify en Córdoba llega al recinto del Concejo Deliberante. Este jueves vence el plazo de tres sesiones de preferencia por lo que se deberá decidir si la iniciativa vuelve a comisión o pasa al recinto para votarse.

Uno de los interrogantes principales en caso de que se apruebe el proyecto es si se modificará el artículo 9° del texto original, que establece un cupo máximo de 4.000 vehículos habilitados, lo que excluiría a más del 80% de los más de 20.000 conductores activos mensuales de la aplicación. Para Uber, esto aumentaría los tiempos de espera, encarecería los precios y reduciría la disponibilidad del servicio.

Los taxistas se movilizan para protestar desde distintos puntos de la ciudad hasta las inmediaciones del Concejo, aunque no descartaron dirigirse hasta el Palacio 6 de Julio.