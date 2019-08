Dólar a $ 62 y pérdida de reservas récord en agosto

por Mirta Fernandez

Fue un viernes negro, “con rumores de toda índole” en el mercado, contaron los operadores. El riesgo país trepó a 2.533 puntos, el mayor nivel desde junio de 2005, cuando el país encaró una reestructuración de la deuda que estaba en default. A fin del mes pasado, ese umbral era de 784 puntos.

El dólar para la venta minorista cerró en un nuevo récord de$ 62,03, según el promedio del Banco Central, pese a la artillería desplegada por la entidad. Sacrificó reservas por US$ 387 millones, intervino en el mercado de futuros, y hubo venta de divisas de bancos “amigos”. Además, convalidó una suba de la tasa monetaria de referencia que surge de las subastas de Leliq que quedó en promedio en 83,26%, alcanzando también un récord desde el debut el 1 de octubre de 2018 del nuevo plan de restricción monetaria.

El stock de reservas brutas del BCRA finalizó en US$ 54.098 millones, mostrando en la jornada de ayer una caída de US$ 1.943 millones y acumuló en el mes una sangría de US$ 13.800 millones.

El mayor drenaje se verificó tras la contundente derrota oficial en las PASO por US$ 12.200 millones, de los cuales US$ 2.038 millones fueron por ventas de reservas del BCRA en el mercado cambiario, y el resto pagos de deuda, y salida de depósitos en dólares.

Frenesí. Fue una semana febril que los operadores atribuyeron al “fin de la tregua” que habían pactado el presidente Mauricio Macri y candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, para tratar de mantener la estabilidad cambiaria. En SBS resumieron: “Todo comenzó con las manifestaciones del fin de semana a favor del gobierno y la dura carta que publicó el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández, muy crítico del FMI y las políticas implementadas en Argentina. Este alejamiento profundizó las dudas alrededor del próximo desembolso del FMI” y “todo se desmoronó el miércoles, cuando la licitación de Letras del Tesoro fue declarada desierta, llevando al Gobierno a anunciar un reperfilamiento de la deuda y una postergación de los pagos correspondientes a las Letras del Tesoro en manos de inversores institucionales”.

En este marco de enorme volatilidad financiera e incertidumbre, el dólar minorista cerró la última rueda del mes en $ 62,03, lo que implica un alza en agosto de 37,80% o $ 17,02. En el segmento mayorista, la divisa finalizó en $ 59,51, con lo cual trepó en el mes $ 15,63. “Fue la variación mensual más elevada desde diciembre de 2015. En el año el dólar tuvo un aumento del 57,85%”, destacó Gustavo Quintana, de Pr Cambios. El operador señaló que “el lunes próximo es feriado en los Estados Unidos, por lo tanto la operatoria local se verá sensiblemente disminuida”.

En este clima, la Bolsa porteña subió 2,6% por compras de oportunidad, pero en agosto registró la mayor baja mensual de su historia, con una caída de 41,7% medida en pesos, y de 56% en dólares. Las acciones locales que cotizan en Wall Street se derrumbaron hasta 9%.

Los papeles energéticos y de bancos fueron los más castigados. Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, señaló: “El BCRA decidió ponerle un cepo a los bancos para girar utilidades al exterior, y los ADR que ya venían mal, aceleraron el deterioro”. Los bonos descendieron fuerte. El AO20 bajó 6,38%.

Crece la salida de depósitos

A partir del anuncio del gobierno del reperfilamiento de la deuda se aceleró el retiro de los depósitos en dólares. Una fuente del mercado comentó a PERFIL que “en los últimos tres días hay bancos que perdieron el 5% de sus depósitos en dólares”. Asimismo, fuentes del sistema financiero admitieron que “con cada declaración política explosiva la gente retira sus ahorros, al tiempo que los billetes físicos tardan de llegar a las sucursales sobre todo del interior”. No obstante, las fuentes destacaron que las entidades financieras tienen gran nivel de liquidez.

El stock de depósitos en dólares es una de las variables que el gobierno viene monitoreando tras la derrota que sufrió en las elecciones primarias. En el sector privado el viernes 9 de agosto, previo a las PASO, alcanzaba a US$ 32.501 millones. Según los datos del Banco Central, al martes 27 de agosto, último dato oficial disponible, ese nivel se redujo a US$ 28.990 millones. Así, en ese lapso, el retiro de esas colocaciones en dólares del sector privado fue de US$ 3.511 millones.

Teniendo en cuenta que las reservas de la entidad monetaria en la última semana bajaron US$ 4.161 millones, es probable que el goteo haya continuado en los días siguientes. Esas cifras se podrán chequear recién la próxima semana en la página del BCRA.

Los depósitos en moneda extranjera venían de un nivel récord en julio. Habían llegado a US$ 32.578 millones. El financista Christian Buteler remarcó que “desde las PASO a hoy se perdió todo lo que habían crecido en el año los depósitos”.