Para Eduardo Valdés, "seguramente" Alberto Fernandez anunciará el proyecto del aborto el 1° de marzo

El diputado nacional Eduardo Valdés consideró este viernes 28 de febrero que "seguramente" el presidente Alberto Fernández "va a presentar" el proyecto de ley sobre la legalización de la interrupción voluntario del embarazo el próximo domingo, cuando brinde su discurso ante la Asamblea Legislativa para abrir las sesiones ordinarias del Congreso.

"Alberto es un hombre que cumple su palabra: va a presentar la interrupción voluntaria del embarazo, seguramente", sostuvo el legislador nacional, en diálogo con Radio La Red. En ese sentido, el ex embajador argentino ante el Vaticano aclaró: "No lo confirmé con él, pero si siempre cumplió su palabra, no creo que no la cumpla en este momento".

El próximo domingo el jefe de Estado brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso y allí, además de referirse al estado de la Nación, anunciará las iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará para su tratamiento. Según relataron a PERFIL fuentes de la Casa Rosada, Fernández se encargó del discurso "personalmente", con la colaboración del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Bélliz. Además, lo ministros de todas las áreas enviaron sus reportes para sumar al escrito.

Según agregaron las fuentes oficiales, la intensión del Presidente es terminar su discurso en la jornada de hoy, en el que probablemente incluya la reforma judicial que comentó este viernes en diálogo con Radio 10. "Es para tratar de poner orden en el funcionamiento de la Justicia que le corresponde al estado nacional, que es la Justicia Federal. También qué hacemos con los Tribunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas".

En su discurso haría un resumen del cuadro de situación que encontró luego de asumir el 10 de diciembre, tras cuatro años de gestión de Mauricio Macri, aunque evitaría ir al choque frontal contra Juntos por el Cambio, y luego se abocará a la agenda que piensa para el Congreso.

DR/FeL