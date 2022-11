El abogado de Jonathan Morel le pidió a Alberto Fernández una "rectificación pública"

El abogado de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal liberado esta semana, le pidió al presidente Alberto Fernández que se rectifique en público luego de una serie de tweets en los que el mandatario cuestionó a la Cámara Federal por haber liberado a su cliente y el resto de los detenidos.

Nilo Medina, el mediático letrado de Morel, hizo pública una carta en la que también manifestó que su defendido no dará más entrevistas en los medios porque su vida está en riesgo a partir de los dichos del presidente. "Hemos solicitado que el Sr. Presidente se rectifique públicamente de sus difamaciones que claramente violan el orden constitucional en la división de poderes, siendo su voz de gran importancia para la sociedad, ya que resulta ser la más alta autoridad de nuestra Nación en el Poder Ejecutivo".

Medina consideró que "entendemos esta situación como un atentado a la división de poderes" y que las expresiones vertidas por Fernández "pueden significar una reacción negativa en la sociedad".

Alberto Fernández cargó contra los jueces que investigan el atentado a Cristina: "Quieren tapar lo obvio"

En otro de los párrafos dijo que la vida del joven carpintero que encabezó marchas de odio y hasta llevó una guillotina a Plaza de Mayo está en riesgo a causa de los tweets del presidente. Lo mismo "la libertad de las cuatro personas que hoy están siendo parte de un proceso legal, entre las cales se encuentra Jonathan Morel".

En las últimas horas el presidente había criticado con dureza a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó dejar en libertad a Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, que habían sido detenidos por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Alberto Fernández arremetió contra el poder judicial tras la liberación de los miembros de Revolución Federal

"Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación", manifestó el mandatario.

Morel, en libertad

Morel estuvo 13 días preso en el marco de la investigación por instigación a la violencia por parte de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Por orden de la Cámara Federal de Casación fue liberado en las últimas horas y apenas salió del penal de Ezeiza dio una entrevista en la que aseguró que "voy a tomar más recaudos", y hasta deslizó que es un "perseguido político". Fue durante una entrevista en televisión que al cabo de unos minutos abandonó.

Los tweets que había publicado el presidente.

El líder de Revolución Federal salió del penal de Ezeiza pasadas las 21 del martes y fue a buscarlo Medina, que también participó activamente de la entrevista y dijo que en los próximos días se definirá la situación procesal de su defendido.

Ambos en diálogo con A24 se defendieron y Morel en particular criticó su propia detención al calificarla como "arbitraria porque no eran las formas, si me citaban no tengo ningún problema, no me escapo, no borro nada".

"Solo soy una persona que se quejó del Gobierno. Voy a tomar más recaudos por supuesto, pero soy el mismo, estoy acá por convicciones. Si a alguien le molesta un insulto, una pancarta, no la usaré. Nunca hice daño a nadie, saldré en silencio y sentado pero yo no cometí un delito", sostuvo Morel. Y más adelante soltó: "Hay un poco de persecución, estoy acá por lo que dije contra el Gobierno".

