Jonathan Morel, en libertad: no se arrepiente de la guillotina y contó cómo usó los 7 millones de pesos

Jonathan Morel estuvo 13 días preso en el marco de la investigación por instigación a la violencia por parte de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Por orden de la Cámara Federal de Casación fue liberado en las últimas horas y apenas salió del penal de Ezeiza dio una entrevista en la que aseguró que "voy a tomar más recaudos" y hasta deslizó que es un "perseguido político". Fue durante una entrevista en televisión que al cabo de unos minutos abandonó.

Morel salió del penal de Ezeiza pasadas las 21 del martes y lo fue a buscar Nilo Medina, uno de sus abogados, que también participó activamente de la entrevista y dijo que en los próximos días se definirá la situación procesal de su defendido. Ambos en diálogo con A24 se defendieron y Morel en particular criticó su propia detención al calificarla como "arbitraria porque no eran las formas, si me citaban no tengo ningún problema, no me escapo, no borro nada".

"Solo soy una persona que se quejó del Gobierno. Voy a tomar más recaudos por supuesto, pero soy el mismo, estoy acá por convicciones. Si a alguien le molesta un insulto, una pancarta, no la usaré. Nunca hice daño a nadie, saldré en silencio y sentado pero yo no cometí un delito", sostuvo. Y más adelante soltó: "Hay un poco de persecución, estoy acá por lo que dije contra el Gobierno".

Liberaron a los miembros de Revolución Federal: la reacción del abogado de CFK

La entrevista avanzó luego sobre el supuesto financiamiento a Revolución Federal por parte del Grupo Caputo Hermanos S.A., algo que está bajo la lupa de la Justicia. Ahí, Morel contó que "una clienta de confianza" le encargó unos muebles y como él no tenía capacidad para hacerlo se las vendió por medio de la tercerización: según su testimonio le quedó como ganancia alrededor de medio millón de pesos que usó para comprarse una computadora y un teléfono celular.

"Rossana (Pía Caputo) me encargó el trabajo. Es una decoradora y yo le vendí. Hay un presupuesto total y de eso una parte se le paga al fabricante, una parte son impuestos, contadores, un puchito para mi, otro para mi socio y otro para el negocio", explicó Morel sobre los más de 8 millones de pesos que recibió.

Morel se fue de la entrevista

Mientras hablaba el líder de Revolución Federal, su abogado no dejaba pasar oportunidad de hacer valer su palabra con algunas aclaraciones y consideraciones por fuera del eje jurídico. "Las preguntas que están haciendo son un poco de correctismo político. Nos parece mal que el canal en el que están ustedes no tenga libertad de expresión con Viviana Canosa", dijo en un momento de la entrevista.

Ahí fue cuando comenzó a elevarse el nivel de tensión entre los periodistas que preguntaban y los entrevistados. Desde el estudio de TV un columnista sembró sus dudas respecto de que Morel esgrime constantemente sus quejas contra el Gobierno y la economía pero pudo abrir una carpintería y cobrar millones por un trabajo. "¿Te parece mucha plata 8 millones de pesos? Si te digo que me quedaron 500 lucas, ¿te parece mucha plata? Tengo un negocio y me rompo (...) de lunes a lunes", expresó Morel.

El líder de Revolución Federal admite pagos de ‘Caputo Hnos’

Más adelante le preguntaron a Morel si se arrepentía de haber llevado una guillotina a Plaza de Mayo para protestar y le reprocharon que la única interpretación posible es "cortar cabezas". A eso, el líder del grupo de ultraderecha respondió que "el arte es así, tiene interpretaciones".

Después volvió a la carga el abogado Medina, que se quejó de que "ustedes preguntan mal" y mencionó "la pauta millonaria que cobran ustedes del Estado". Morel tomó nuevamente la palabra y dijo que "mi predisposición a hablar está, cada uno tiene derecho a opinar".

Morel vinculó la guillotina a una expresión artística y no se arrepintió de haberla usado para manifestarse.

Y unos segundos después Morel se quejó de que "en estos días escuché mucha radio y 15 propagandas eran del Gobierno, así que solamente eso, chicos. Mil disculpas, buenas noches". Ahí se sacó los auriculares y se fue junto a su abogado.

Morel, en libertad

El referente de Revolución Federal de 21 años fue detenido el pasado 21 de octubre por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de una investigación por presunta incitación a la violencia y demás delitos. Ayer salió en libertad luego que los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia firmaran una resolución en la cual revocaron la prisión preventiva.

Caputo hermanos desmintió haber financiado a Revolución Federal

En el documento judicial al que accedió PERFIL, los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación de Comodoro Py sostuvieron que "no existen riesgos procesales actuales que permitan mantener la privación de la libertad de Jonathan Morel en estas actuaciones".

Sin embargo, señalaron la necesidad de "aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo (juez Martínez de Giorgi) seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente".

De acuerdo a lo que se supo, Morel seguirá en libertad pero entre las medidas que debe cumplir están la fijación de un domicilio, no ausentarse de allí por más de un día, no salir del país y estar a disposición del Juzgado en el que tramita la causa ante cada requerimiento.

AS/fl