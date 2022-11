La liberación de Jonathan Morel y la grieta con la Banda de los Copitos

El defensor de Jonathan Morel, Nilo Medina, reveló detalles sobre la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. “Se intenta, de manera muy burda, relacionar a mi cliente con la supuesta “Banda de los Copitos”, a través de un financiamiento que no se ha podido comprobar”, remarcó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9). Cómo seguirá la causa y la conformación de Revolución Federal.

Luego de la liberación del grupo Revolución Federal, ¿en qué estado se encuentra la situación procesal?

En las próximas horas ya se tendría que estar definiendo la situación procesal, es decir, si se va a estar dictando el procesamiento de los cuatro imputados o si la causa se archiva por falta de mérito. Nosotros creemos que lo más probable es que sean procesados y que tengamos que contestar dicha resolución.

¿Cómo se imagina que termina esto judicialmente?

Esto va a terminar bien para nosotros, y luego tendrán que ser investigadas las otras causas por separado. Esta causa está armada en base a otras que se tramitaban por separado. Hay una denuncia que hizo Luis D’Elía, otra que hizo Batakis, y hay una causa que se inició con una denuncia de Victoria Donda.

Lo que se investiga es la “supuesta” conexión que pudiera haber existido entre Revolución Federal y aquellas personas que están siendo investigadas por el intento de homicidio a Cristina Kirchner.

Hoy en día, la causa sigue caratulada como “averiguación de ilícito”. que fue lo que pidió la querella de Cristina. Nosotros consideramos que la única forma de que el proceso continúe, es bajo la carátula de “asociación ilícita”. Ese es el único argumento que podrían utilizar, con pruebas suficientes, que no tienen, para poder continuar con el procesamiento.

Las diferencias con la defensa de la vicepresidenta

El abogado de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, dijo que “el fallo de la Justicia es fascista porque empodera a los violentos y busca la impunidad de quienes atentaron contra el sistema democrático”. ¿Qué le respondería?

Estoy completamente en desacuerdo con lo que dice. Por supuesto que, como colega, entiendo que esté en desacuerdo con la resolución, pero no son expresiones que se utilicen dentro de la profesión. Además, podría estar infligiendo, por lo menos, el marco del comportamiento profesional, lo cual lo perjudica personalmente y también a su cliente.

Usted dijo que Brenda Uliarte “podría ser espía de un grupo político”. Quisiera saber en qué basa esta idea, y si sospecha de algún partido político en particular.

Yo expresé esa idea en su momento, en base a ciertos indicios que pudimos observar, no sólo en la causa, sino también en el ámbito del activismo. No solamente en Revolución Federal, también en los grupos autoconvocados que se conformaron en estos últimos meses y años de sectores libertarios y federales. Las manifestaciones no eran organizadas por Revolución Federal, este era un partícipe más entre otros grupos.

Lo que llama la atención es que el único intento de prueba de conexión con Brenda Uliarte es una foto donde se observa a Brenda de espaldas a la Casa Rosada. En esa foto aparece sola, y no interactúa con la gente. Ese día estuve, no la vi. Al principio tuve dudas de que la foto fuera un montaje. Otras personas dicen que sí la vieron, “de pasada”, y después se dieron cuenta quién era, cuando salió en los medios.

En esas pequeñas manifestaciones la gente interactúa, habla, nos conocemos. Pero ni Brenda, ni Fernando, ni las otras personas de la denominada “Banda de los Copitos” han tenido contacto alguno con los integrantes de Revolución Federal.

La defensa frente a las acusaciones contra Jonathan Morel

Salieron a la luz nuevas escuchas entre su defendido y Sabrina Basile, en las que se pone en evidencia que querían ejecutar un nuevo ataque a la vicepresidenta. Textualmente se dijo la frase “quiero hacer algo más fuerte”. ¿Su cliente pensaba ejecutar el magnicidio trunco? ¿Se estaba refiriendo a otra cosa?

Se estaba refiriendo a otra cosa, a la manifestación, en el sentido de hacer algo que llame la atención. Pero de ningún modo a la ejecución de un atentado.

En los audios, su defendido decía que “le gustaría ir a buscar a Juan Cabandié”. ¿A qué se refería?

Lo decía para manifestarse. En su momento, ha participado de escraches. Si Morel ha cometido alguna infracción o algún delito, eso está en materia de investigación hoy en día. Esta causa deja ver cómo se intenta, de una manera muy burda, relacionar a mi cliente con la supuesta “Banda de los Copitos”, a través de un financiamiento que no se ha podido comprobar.

Las dudas sobre el financiamiento del grupo

Según trascendió, su defendido nunca hizo los muebles que facturó y cobró al grupo Caputo. ¿Cómo se justifica esta acción?

La mejor versión sobre estos hechos la tiene mi cliente, por supuesto. Pero viendo el expediente, y teniendo en cuenta la prueba, observando que no hay contradicción en lo que dice Caputo Hermanos SA y mi defendido, algunos muebles de tipo rústico han sido realizados por Morel, pero no más que eso. Porque la carpintería se dedica a ese tipo de cosas, no a la venta de armarios o muebles.

Gran parte de su trabajo se tercerizó y esos muebles fueron realizados por otra mueblería. Morel participó de la logística y del armado. Él viajó, junto con su socio y otros empleados, al sur. Hay fotos, están los registros de los pasajes de Flybondi, más allá de que deben ser peritados. Hay hasta videos.

Jonathan Morel, líder de Revolución Federal.

Cómo se gestó el trabajo de Nilo Medina

¿Cómo llegó usted a la causa? ¿Cuál es la relación con su defendido? ¿Tiene alguna afinidad personal o ideológica con él?

Nos conocemos como activistas. Lo conocí en una de las manifestaciones. Si mal no recuerdo, fue en la del 18 de agosto, porque no creo haberlo visto antes. Fuimos entablando cierta relación porque él sabía que yo era abogado. Cuando los medios de comunicación empezaron a hablar de que estarían siendo investigados por el intento de homicidio a Cristina Kirchner, me dijo que había que hacer algo con eso.

Él se presentó a la Justicia y no había nada en el expediente. Después nos enteramos, por los medios, que Martínez de Giorgi había intentado la vinculación, la cual fue rechazada por la Cámara. También había una acción que iniciamos contra un medio de comunicación. La última vez que hablamos, antes de su detención, fue una semana atrás. Estaba todo muy tranquilo, hasta que me llamó su pareja, desde Paraná, para decirme todo lo que había sucedido.

Con respecto a mi ideología, yo lo que comparto, en general, es la protesta y el activismo. Después, no tengo representación política. Creo que estamos ante una crisis institucional generalizada, y es algo que hay que revisar.

No significa que comparta todo con Morel. Si quiere apoyar a Milei o Macri, es su decisión. Eso, para nosotros, son diferencias absolutamente menores, porque tenemos otra causa común que nos resulta mucho más importante: que al país le vaya bien.

