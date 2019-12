El blue cerró en $ 80, pero esperan que se aleje de la cotización oficial con impuesto

por Mirta Fernandez

Con la puesta en marcha del impuesto de 30% a la compra de divisas para ahorro y para los gastos en el exterior con tarjetas, el dólar blue esta semana tocó un récord de $ 80, aún por debajo del llamado dólar PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria ) o solidario que surge de aplicarle al tipo de cambio oficial ese recargo.

En la segunda rueda financiera desde el debut de la medida, el dólar solidario se ubicó ayer en $ 81,90, mientras que el blue cerró en $ 78,50, una baja de $ 1,50 frente al día anterior, pero un salto semanal de 4,6%. Por su parte, el dólar oficial para la venta minorista cerró en $ 62,98; según el promedio del Banco Central, casi sin cambios, planchado por el cepo. En el segmento mayorista, la divisa finalizó en $ 59,83, una baja de 6 centavos contra el jueves, ante una mayor oferta que “dio pie a renovadas compras del BCRA para sostener la cotización”, señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios. “Era lógico que, a esta altura del año, los exportadores vendieran lo máximo posible ante un tipo de cambio casi fijo, y que los bancos, empresas e inversores también se acoplaron a vender los excedentes de posiciones a fin de obtener pesos para el pago local de deudas en descubierto, e incluso efectuar inversiones en Letes” que se licitaron ayer, destacó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios

En contraposición, el CCL y el dólar MEP permanecieron en la semana bastante por debajo del blue –en alguna jornada llegó a valer $ 10 menos– contenidos por el rally de los bonos, y porque “esta semana muchas empresas liquidaron dólares para poder pagar aguinaldos, sueldos, vacaciones, y no tenés tantos compradores”, explicó Diego Falcone, de Cohen SA, aunque consideró que esos dólares paralelos “después del 31 de diciembre van a recortar la distancia” con el blue.

Perspectivas. Los analistas prevén que el blue trepará en los próximos días y podría superar al dólar solidario. Cohen señaló que “la lógica es que en los siguientes días el piso del blue sea el valor del dólar solidario de $ 82 y en la medida que el Gobierno después del 15 de enero no chupe los pesos que está largando ahora con una política monetaria un poco restrictiva, el blue seguirá ascendente”. Agregó que “no me extrañaría que se puede ubicar por arriba del dólar solidario, porque además es un dólar que no tributa impuesto, no tiene ningún registro”.

El financista Christian Buteler auguró que a partir del 2 de enero la tendencia alcista “se irá ampliando, no sé si será en una semana o en quince días, pero se van a ir arbitrando los precios, y el blue seguramente va a superar al dólar solidario, y en el CCL y el MEP pasará lo mismo, por una cuestión lógica, nadie va a ir a pagar un dólar de $ 81,90 pudiéndolo ir a comprar en $ 72 en el MEP”. Nicolás Chiesa, de PPI, coincidió con que “el CCL en estos niveles está barato, el rally de los bonos ayudó a la calma, pero me parece que en los próximos días lo veremos moverse más, debería estar un poco más cerca del blue”.

Nery Persichini, de GMA Capital, manifestó que “es probable que el CCL comience a tomar vuelo si no hay novedades de peso respecto del canje durante el verano, el MEP acompañaría”.

‘Efecto Bienes Personales’ empuja los bonos

La Bolsa porteña bajó ayer 1,41%, quebrando una racha de cinco ruedas alcistas, por una previsible toma de ganancias, y los bonos en pesos evidenciaron una caída de entre 2% y 6%, luego del rally de las jornadas previas (subas de entre 20 y 39% en promedio) impulsado por la sanción de la ley de Solidaridad y porque muchos inversores en los últimos días del año compran títulos para evitar el pago del impuesto a los Bienes Personales. El financista Christian Buteler sostuvo que “hubo muchas compras por el tema de evitar el pago de Bienes Personales, pero el rally se basó en que el Estado con estas leyes mejora su situación fiscal y así los bonos tienen posibilidad de ser cobrados y más posibilidad de que sea mejor la oferta” de reestructuración de la deuda. No obstante, consideró que el rally se tomaría un respiro. “Hubo bonos que saltaron más de US$ 10, no sería raro que descansen un poco, y además, en los primeros días del próximo año podrían salir de los bonos los que entraron por el tema de Bienes Personales”, evaluó. Nicolás Chiesa, de PPI también atribuyó la carrera alcista de los bonos a que “los títulos estaban muy baratos porque priceaban una reestructuración de la deuda muy dura y ahora (con la ley) interpreta que será más amistosa, pero también tiene que ver con mucha banca privada buscando bonos para pasar fin de año y evitar pagar Bienes Personales, y habrá que ver si los que compraron salen a revolearlos en los primeros días de 2020”. Nery Persichini, de GMA Capital, adjudicó el rally a que el mercado “no esperaba un ajuste fiscal tan grande, no había confianza en que Fernández pudiera ganar capacidad de pago en el corto plazo, algo que obtuvo con financiamiento en dólares y en pesos del BCRA y colocaciones de letras en moneda local. Este mayor margen para negociar mejoró las perspectivas de la deuda y echó por tierra el escenario más pesimista”.