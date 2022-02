El Consejo podría quedar cerrado hasta fin de año

Muchos interrogantes ponen en duda la continuidad del Consejo de la Magistratura a lo largo de 2022. El organismo, decisivo a la hora de designar, supervisar y remover tanto a jueces nacionales como federales, debe sortear grandes obstáculos para llegar a una conformación de veinte miembros y cuenta con tan solo cincuenta días para lograrlo. Por otro lado, debe también aprobar las ternas para eliminar las numerosas vacantes en el Poder Judicial, pero los consensos aún están lejos de poder alcanzarse. De hecho, su continuidad misma podría verse suspendida por buena parte del año.

La incertidumbre nace en los pasillos del Congreso. Para completar el esquema de veinte miembros que dispuso la Corte Suprema, el Poder Legislativo debe aportarle al organismo dos representantes por la segunda minoría, uno por los senadores y otro por los diputados. Fuentes del Consejo advierten que los conflictos existentes para definir esta segunda minoría según la conveniencia de las distintas bancadas podrían naufragar el mismo envío.

En un Congreso que da señales de estancamiento, tanto por la grieta entre oficialismo y oposición como por internas en el propio Frente de Todos, ese escenario gana terreno. Y de no poder completar el Consejo su conformación de veinte miembros antes del 16 de abril por falta de acuerdo en las cámaras, todo lo que resuelva a partir de entonces será nulo hasta sus próximas elecciones de autoridades a fin de año.

Las ternas. Quince concursos, unos 35 cargos, están actualmente listos para ser aprobados por el plenario del Consejo, entre los que se incluyen la Cámara Federal y tres juzgados federales en lo criminal y correccional, que se encargan de muchas de las causas por corrupción actualmente en proceso. Entre ellos, el Juzgado 6 de Comodoro Py, en el cual el juez Canicoba Corral, jubilado en 2020, tenía el expediente sobre el atentado a la AMIA, y el 11, otrora ocupado por el fallecido juez Claudio Bonadio.

Al día de hoy hay unas 150 vacantes de jueces. Las puntos de vista de los distintos consejeros, sin embargo, plantean diferentes prioridades.

“Presentar las ternas es una prioridad. Estoy convencido de que se van a votar de una forma u otra. Tenemos que llegar a un consenso”, afirmó a PERFIL el presidente del Consejo, Alberto Lugones. “Vamos a intentar que estén listas entre el plenario de marzo y el 15 de abril”.

Por su parte, la consejera Silvia Giacoppo, senadora radical, comenta que el Consejo se ha dedicado a resolver cuestiones reglamentarias y a viabilizar la elección de los miembros que falta integrar al Consejo porque el debate de las ternas se ha “obturado”.

“Siempre que vamos a elevar una terna tenemos que debatirla, pero ahora no hay apuro, siendo que hay más de 110 pliegos en el Poder Ejecutivo hace años esperando el acuerdo”, dijo.

Señaló, a su vez, que el problema de los cargos vacantes no correría por cuenta de la Magistratura. “Hay un tercio de vacancias en el servicio de Justicia y el Consejo hizo un gran trabajo en la Comisión de Selección. Se puso casi al día con el llamado a concursos. Lo único que falta es armar las ternas de alguno de los últimos concursos. Todo está hecho con celeridad y acortando los tiempos que se establecen, pero eso no se ve reflejado porque en el Ejecutivo y en el Congreso hay muchos concursos que no fueron votados. Hoy día los concursos no quedan truncos en el Consejo”.

Voces del Consejo más cercanas al oficialismo señalan, sin embargo, que el problema se debería a una decisión del ex mandatario Mauricio Macri. “Les dice a los suyos que no voten las ternas de los jueces de la Cámara Federal y de Primera Instancia de Comodoro Py porque no quiere verse desfavorecido”.