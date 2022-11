El GEN celebró su Congreso Nacional con los ejes puestos en el desarrollo y la no grieta

Bajo la consigna "Acuerdos de la política para el desarrollo" se concretó el Congreso Nacional del Partido GEN que reunió a la diputada Nacional Margarita Stolbizer, el nuevo presidente del partido Sergio Abrevaya, referentes de 10 provincias y contó con la participación de el senador Nacional Martín Lousteau (UCR Evolución) y los diputados Facundo Manes (UCR), Mónica Fein (PS) y Emiliano Yacobitti (UCR Evolución).

La jornada, en la que se eligieron y renovaron las autoridades del partido, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Allí, el debate se centró en la educación, la producción y en los desafíos a enfrentar el 2023.

Sergio Abrevaya, Facundo Manes, Margarita Stolbizer y Mónica Fein reunidos en el Congreso Nacional del GEN.

"Hay un enorme espacio en la sociedad que espera la planificación, políticas que le resuelvan la vida a las personas y políticos que no tengan nada que ver con los que se hicieron multimillonarios. Es imposible cambiar el país en un espasmo. No cambia la Argentina con los extremos. No se vuelve a andar el camino del desarrollo si no se piensa en mediano y largo plazo", sostuvo el presidente del GEN, Sergio Abrevaya.

A su vez, la diputada Stolbizer planteó: "Estamos frente a un cambio de época que tiene que ver con la economía y las insatisfacciones de los sectores populares frente a los privilegios que la política disfruta o concede. Cristina Fernández de Kirchner es una presidenta multiprocesada y responsable de la grieta y de la división de los argentinos".

A la reunión se sumaron varias figuras políticas, referentes de 10 provincias y diferentes expositores.

En tanto, en su exposición ante los cientos de congresales del GEN, Manes afirmó: “Hace tiempo que la Argentina viene bloqueada, gobierna una mitad ignorando o atacando a la otra. Eso no va más. Estamos acá para salir por arriba del laberinto. El mayor desafío de los que creemos en la política como la mayor herramienta de transformación social es estar unidos, ampliarnos y volver a decirle a la Argentina que puede haber crecimiento, desarrollo e inclusión".

El Congreso nacional también contó con una "Mesa de Exposiciones Técnicas para un Aporte Progresista a la Coalición" que tuvo como panelistas a la licenciada en Ciencias Políticas y especialista en educación, Guillermina Tiramonti; la empresaria Pyme, Andrea Almenta, y al abogado, dirigente sanjuanino y activista ambiental Marcelo Arancibia.

"Nuestro desafío es mirar el pasado con humildad y encarar el futuro con responsabilidad. CFK es también el resultado de errores propios. Estamos ante el fin de una época que impone discutir cambios. A no equivocarnos, en Argentina no hay un gobierno progresista y CFK no es Lula. tiene que ser el fin de una época de privilegios y desigualdad, debe ser el inicio de un nuevo tiempo en el que la política tenga sentido para la gente", enfatizó Stolbizer al momento del cierre.

En tanto, el senador Lousteau sostuvo: "Argentina no tiene un problema económico. Tiene un problema político. El problema es que desde la dirigencia política no estamos en condiciones de proveerle un cauce a las medidas económicas que hay que tomar. Nosotros somos una sociedad demandante. Ante el fracaso del estado todas las demandas son legítimas. En las crisis pierden los que no tienen capital financiero, el que no tiene trabajo en blanco. Cada crisis destroza al que peor estaba antes. Un país que no crece y distribuye peor, genera pobreza no sólo desigualdad. Tenemos que reordenar la política para reordenar el Estado".