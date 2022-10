La presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó en duros términos la gestión del Gobierno. “Tienen una falta de pericia y de idoneidad en las cosas muy grande”, aseguró. A su vez, explicó lo sucedido con la votación del presupuesto y se mostró disconforme con la idea de eliminar las PASO. "Gerardo Milman eligió militar en un lugar durísimo, muy fundamentalista", resaltó sobre su exaliado político en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opinión te merece la aprobación del presupuesto?

Dentro de lo que fue la discusión previa del presupuesto, pusimos la mirada en la facultad para aumentar retenciones y el impuesto a las Ganancias a los jueces, en los que teníamos una posición completamente en contra y nos daban los números para rechazar esos artículos.

El presupuesto sale de la realidad y la previsión del 60% de inflación es irreal. Pero eso no es distinto a lo que ocurre con todos los gobiernos, porque cada uno manda el presupuesto volcando más sus deseos que la realidad.

Stolbizer respondió las críticas por el impuesto aeroportuario: "Si sabía lo del número no me hubiera ido"

En el momento que Sergio Massa vino a presentar el presupuesto, le hice la propuesta de la cláusula gatillo, es decir, incorporar una cláusula que, si al 31 de agosto se supera ese 60%, los recursos no queden para un reparto discrecional. Se debe volver con un proyecto al Congreso para que se reasignen los recursos.

Esa fue una cláusula que yo le propuse a Massa, la aceptó Carlos Heller también, y se incorporó al presupuesto. Fue uno de los datos para que nosotros realicemos un voto afirmativo, más allá de las diferencias y críticas que tenemos con el presupuesto en general.

Las agresiones y descalificaciones en el Congreso

¿Es distinto el clima parlamentario hoy que hace 20 años? ¿Hay una “mileización” de la política?

Cambió el clima. El deterioro de la calidad del debate en el Congreso ha sido enorme en estos años. La grieta tiene mucho que ver, pero también hay una falta de formación política. Se trabaja más en la chicana que en los argumentos, no hay límite para la agresión.

La mileización de la política

Estas cosas no las veíamos antes. Yo recordaba haber transitado el 2001, que fue uno de los momentos más traumáticos de nuestra historia democrática y, sin embargo, el Congreso saldó el debate con muchísima madurez, con acuerdos entre el radicalismo y el peronismo. Siempre hubo una confrontación muy fuerte, pero en un marco de respeto hacia el que piensa distinto. Nunca hemos visto las agresiones y descalificaciones que hay ahora.

La gestión del ministro de Economía

¿Cómo ves a Sergio Massa hoy? ¿Es distinto al que conociste?

Claro que es distinto, porque cuando hicimos esa campaña en 2017, era un Massa que se subía al escenario y decía que iba a meter presos a los corruptos y terminar con los ñoquis de La Cámpora. Sin embargo, reconozco que es una persona muy capaz, con una enorme vocación de trabajo. Como ministro de Economía, lo veo haciendo enormes esfuerzos, pero magia no puede hacer.

El desastre de este gobierno no es fácil de arreglar, por más buena voluntad y esfuerzo que se pueda poner en este momento. Ayer veía también el desastre que ha sido el censo, por ejemplo. Nada les sale bien. Tienen una falta de pericia y de idoneidad en las cosas muy grande. Massa tiene que contener un poco la situación para que no se les desmadre el año que viene.

Las repercusiones por el ataque a la vicepresidenta

Gerardo Milman está acusado de anticipar el atentado a Cristina Kirchner. ¿Cómo era aquel que usted conoció, en comparación con el de hoy?

Hubo un cambio muy fuerte cuando él deja las ideas del GEN y va a militar a las filas del PRO. Son pérdidas que nosotros, como partido pequeño, hemos tenido muchas veces. Algunos se con el gobierno de Mauricio Macri, y otros cuando ganó Alberto Fernández. Eso pasa en los partidos chicos, con gente que es seducida por el poder.

Gerardo Milman: "Me voy a presentar en la Justicia para desarmar esta operación berreta"

Gerardo Milman eligió militar en un lugar durísimo, muy fundamentalista, que va en contramano de la propuesta del GEN, que es un partido socialdemócrata, de centroizquierda. Es una persona preparada, que trabaja y estudia, le valoro esas cualidades. Sobre el episodio en particular, de si sabía o no del atentado, no puedo dar una opinión, desconozco absolutamente lo que no sean las informaciones periodísticas.

Milman está en el área más de derecha de Juntos por el Cambio, mientras que Massa era antikirchnerista y hoy está más cerca de la Vicepresidenta que de Alberto Fernández. Pareciera ser que el ejercicio de la política requiere de una plasticidad en aquellos que tienen ambiciones.

Lamentablemente, es así, son demasiado recurrentes estos cambios ideológicos dentro de la política. Tiene que ver con la degradación de nuestra política y del debate público. Y es parte de las grandes deudas de nuestra democracia, de la que alardeamos que cumpliremos 40 años, y decimos que hemos consolidado. Esta es una democracia de baja calidad.

Aprobación de la Ley de Presupuesto 2023.

La posibilidad de eliminar las elecciones primarias

¿Qué pensás del proyecto para derogar las PASO?

Las PASO nunca me gustaron, pero no creo que cambiar las leyes electorales pueda acomodarse a la conveniencia de quién lo impulsa. Está claro que lo que se busca, con este intento de sectores afines al oficialismo, es ver si les pueden complicar la vida a los adversarios o mejorar sus propias posibilidades. Este tipo de reformas tiene que ser el resultado de acuerdos muy totalizadores.

Nosotros venimos insistiendo con la boleta única, porque hay cuestionamientos al sistema D'hont y hay provincias que todavía tienen Ley de Lemas. No tengo dudas de que hay que reformar el sistema electoral, pero eso no puede ser sometido a un debate y una votación en el Congreso, donde, circunstancialmente, el que tiene uno más sentado en la banca termina ganando, a pocos meses de iniciar el periodo electoral. Son discusiones que se tienen que dar de otra manera, en otros contextos y en otros tiempos.

FM JL