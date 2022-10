La mileización de la política

Está comenzando a prevalecer un discurso político que se contagia de rock pesado y que puso de moda Milei, en donde lo componen dos dimensiones: la que va desde el uso de la forma del lenguaje (incluyendo malas palabras) y de los contenidos, con propuestas que en otro contexto hubieran sido inaceptables", explicaba Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) en el programa del miércoles 26 de octubre.

"Esta derechización que legitima la popularidad del líder libertario habilita a otros, como a Macri, a expresarse como les hubiese gustado, sin tapujos. Ahora es directamente anti progresista. Esto sucede por un corrimiento de la sociedad hacia la derecha y por la no contención de Marcos Peña y Durán Barba que maquillaban los ajustes y las políticas duras que quería proponer el ex mandatario", reflexionó el conductor.

Luego se dio paso, precisamente, a la voz del propulsor de esta inminente modalidad discursiva, Javier Milei al grito de "zurdos, hijos de putas" y aduciendo que "¡somos superiores en lo moral, lo estético y productivo, viva la libertad, carajo!"

La dimensión de las nuevas formas discursivas

A continuación, el presidente de la UCR salteña, Rubén Chato Correa, se lo puede oír, en el epílogo de su soliloquio, mandando "a la puta madre que los parió" a Juntos por el Cambio, no sin antes avisar que van a seguir "militando y apoyando al radicalismo"

Posteriormente, se compartió con la audiencia la voz de Mauricio Macri refiriéndose a la estatización de Aerolíneas Argentinas y "los comportamientos mafiosos" de Pablo Biró: "Ellos están equivocados, el mundo no se maneja así, no pueden tener estos privilegios. Estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Con esa plata podríamos hacer tantas cosas. ¿Dónde están las prioridades?", se preguntaba el ex mandatario, antes de asegurar que "no me banco más a estos progres cínicos"

Viejos dogmas no sirven para entender los cambios

"De esta manera, se visualiza el cambio en las formas, las maneras de decir, ya que esos mismo "progres" que hace alusión, son los mismo que lo apoyaron en el 2015 frente al peronismo más duro. Es un discurso más sincero, más testimonial", analizaba Jorge Fontevecchia.

El fondo de los discursos y su giro derechista

En ese sentido la diputada Florencia Arietto, de la línea de los Halcones de Patricia Bullrich, espetaba que a la provincia de Buenos Aires "hay que entrar con metra, no se le puede mentir más a la gente: esto es sangre, sudor y lágrimas".

En la misma sintonía, Miguel Ángel Pichetto, hablando de los planes sociales y el salario universal manifestaba; "Todo es universal acá, pero trabajar nunca. Es un pensamiento mágico, en realidad hay que ver como bajar los impuestos, generar empleo, cómo plantear un sistema productivo sin la carga del 60% del presupuesto que se llevan estos muchachos con estos planes"

Finalmente, la voz de Macri afirmaba que se necesita "tener moneda, sino no hay futuro, los chicos se van a ir afuera", y luego añadía: "El liderazgo tiene que bancar lo que suceda, aunque no debería haber muertos".

A su vez, Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura y artífice del nuevo libro de Macri admite que "reduciría al mínimo la pauta oficial, sólo para publicitar actos del gobierno, sino no crecemos más".

Tras las críticas, Pablo Biró le respondió a Macri: "Está más virulento, parece víctima de una adicción"

La manera de cómo plantear los temas, es parte de esta mileización de la política, siendo conciente de que con buenas maneras y esperanza era, hasta ahora, las formas para lograr apoyo. Desde el punto de vista de la estrategia electoral no son formas de seducir, pero están atravesados por una especie de demanda de discursos políticamente incorrectos, expectantes a ver cómo la sociedad puede tomar esta mileización finalmente.

"Macri, para la presentación de su segundo libro, eligió la canción Back in Black de AC/DC, que en alguna estrofa entona estuve demasiado lejos, estoy contento de estar de vuelta, en una especie de reminiscencia de un regreso, pero no al Jefe de Estado edulcorado del 2015, sino al verdadero Macri, al que representaba a la derecha con López Murphy en 2005", subrayaba el conductor del programa antes de dar por finalizada la columna editorial de la jornada.

