Del "para qué" a "con quiénes"

"El para qué es un homónimo del libro que presentó este lunes Mauricio Macri en La Rural, tal como ocurrió en su momento con Cristina Kirchner cuando lanzó su candidatura como vicepresidenta. Con el "para qué" entramos en el psicoanálisis y la idea de cumplir o no con un destino propio, una voz que llama a alguien. Por eso se suele decir que hay dos formas de poder: el acumulado y el que nos facultan. Más allá de ser o no ser, esto se trata de poder o no poder", afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este martes 25 de octubre.

"El "para qué" de Macri tiene reminiscencias del libro ¿Qué hacer? de Lenin, donde se presentaban propuestas concretas de la revolución. Cuando uno pasa a lo social y a lo político, lo importante es "con quiénes", es decir, el consenso y el poder de la suma de todas las personas. En ese sentido, habría un proyecto del PRO de Mauricio Macri que quiere hacer las cosas de forma contundente, versus la idea de Horacio Rodríguez Larreta, que implica consenso y llevar adelante lo que la mayoría querría".

Luego se compartió con los oyentes del programa un audio de Macri, con un tono parecido al de Javier Milei, recalcando que "no me banco más el discurso progre" y "no nos pueden correr más" con eso, en el contexto del evento de presentación de su libro.

A su vez, Máximo Kirchner dio la notica del día, al afirmar este lunes que Cristina Kirchner no será candidata en el 2023, pero también opinó que "Larreta tiene posibilidades electorales reales" dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Además, afirmó que "Patricia Bullrich sería muy malo para el país".

Por su parte, Rodríguez Larreta remarcó que "el apoyo importante es el de la gente", en respuesta a los dichos de Mauricio Macri sobre la interna de la oposición. "La lucha entre el "para qué" de Macri y el "con quiénes" de Larreta es la discusión de fondo que plantea el libro del expresidente de la Nación", enfatizó el conductor.

