Vidal reconoce que se está "preparando" para una interna aunque pidió "esperar hasta marzo" del 2023

La diputada nacional del PRO y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que se está "preparando" para llegar a la Casa Rosada, aunque aclaró que "todavía no" se la puede definir como precandidata presidencial y pidió "esperar a marzo, abril del año que viene".

De cara a la interna de Juntos por el Cambio, que suma una gran cantidad de aspirantes a disputar los comicios entre la oposición, Vidal subrayó que "todavía no" se la puede considerar como precandidata presidencial. "No falta tanto, pero podemos esperar a marzo, abril del año que viene", planteó la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.

Y agregó: "Estamos recorriendo el país, me estoy preparando. Quiero ser coherente entre lo que digo y lo que hago: hoy no es tiempo de discutir candidaturas. La gente nos pide unidad, un plan y un equipo de gobierno, mucho antes de definir quién va a encabezar la lista el año que viene".

Denunciaron a Eugenia Vidal por enriquecimiento ilícito por la compra de su departamento en Recoleta

En ese sentido, remarcó que "no va a ser una persona la que resuelva el problema: el que sea Presidente o Presidenta va a tener que ser parte de una generación de dirigentes mucho más amplia, que tenga la convicción de hacer reformas profundas".

Al referirse a los cuestionamientos de su par de la UCR Facundo Manes, Vidal indicó que "ha habido una renovación dirigencial en Juntos por el Cambio", pero ratificó su apoyo al ex presidente Mauricio Macri. "La experiencia es un valor. Si tenemos un ex presidente como parte de Juntos por el Cambio, yo no despreciaría para nada su experiencia, su aporte, lo que él pueda sumar", manifestó.

Consultada sobre la posibilidad de que el líder del PRO pudiera llegar a competir en las internas de 2023, la diputada nacional aseguró que "será una definición de él si es o no candidato" y concluyó: "Cuando camino por la calle, la gente me pide unidad, que no disputemos por cargos, que tengamos grandeza, altura, que entendamos su preocupación de no llegar a fin de mes".

María Eugenia Vidal cruzó a Facundo Manes: "No cuenten conmigo para difamar, ensuciar o agredir a Mauricio Macri"

Los otros "precandidatos" del PRO

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich son los otros anotados del PRO a disputar unas internas para encabezar la fórmula presidencial el año que viene. El jefe de gobierno porteño representa a "las Palomas", mientras que la ex ministra de Seguridad a "los Halcones".

En el último tiempo, han empezado a mostrar públicamente sus diferencias, y Mauricio Macri (y hasta Javier Milei, desde afuera) elogiaron a la presidenta del PRO. Mientras tanto, Larreta tiene el apoyo del ala radical de Martín Lousteau y trabajó durante gran parte de este tiempo con Vidal para un proyecto juntos, aunque ella luego se lanzara como precandidata y comenzara a recorrer el país.

"Larreta es su amigo y Macri su padrino", es como desde el entorno de Vidal entienden hoy las cosas. Con Bullrich compartirían la figura de Ritondo como candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires.

JD / MCP