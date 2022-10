"Nos vamos a sacar de encima a Pablo Biró y a todas sus extorsiones, vamos a tener que ir a la batalla", fueron las palabras que pronunció Mauricio Macri tras apuntar contra Aerolíneas Argentinas en la presentación de su libro, "Para qué". Este martes, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) le contestó al ex presidente y consideró que "parece víctima de una adicción".

“A diferencia de él, yo no soy ineficiente. La pelea la voy a dar de la mejor manera. Cuando me subió al ring se equivocó. Cuando personaliza en mi figura se equivoca”, comenzó diciendo el sindicalista en diálogo con AM750.

Mauricio Macri apuntó al Gobierno en la presentación de su libro: "Esta gente está dejando una bomba peor que la de 2015"

“Aerolíneas Argentinas es patrimonio de todos los argentinos y la capacidad que tenemos de desarrollarnos como país soberano", sostuvo Biró. Por ese motivo, planteó que si Juntos por el Cambio llegara a ganar las próximas elecciones deberá sentarse a discutir con él o "con el que me reemplace cuando me meta en cana”.

Sobre esta línea, profundizó: “Me pueden hacer operaciones, me pueden detener, me pueden hacer todas las mugres que dijeron que no iban a hacer más e hicieron, pero la línea de bandera excede la idea de un sindicato, de un dirigente, de un Gobierno”.

Mauricio Macri junto a Pablo Avelluto en la presentación de su libro, Para Qué.

Más tarde, el secretario general de APLA conversó con Nacional Rock 93.7 y expresó que tiene "la conciencia tranquila" y que el fundador del PRO "quiere quedarse con el negocio aerocomercial". "Le juntan público y se pone más virulento, parece víctima de una adicción, exaltado y muy enojado".

"Está bien asesorado y siempre pisa la raya, dice 'los procedimientos de Biró son mafiosos' y no 'Biró es un mafioso' porque si no lo demando. Dice 'el dinero que nos cuesta' y no me acusa de ladrón porque mi buen nombre y honor no están en peligro", puntualizó.

Por último, dijo que no tiene nada que ocultar y recordó las causas en las que Macri fue investigado diciendo que el ex mandatario "está acostumbrado a espiar, a carpetear y a presionar".

Macri vs Biró

Este lunes desde La Rural, el ex presidente cargó contra Aerolíneas Argentinas y aseguró de forma directa que, en un próximo gobierno, se tienen que “sacar de encima” al sindicalista.

“Nosotros nos fuimos del Gobierno y el 70% decía que Aerolíneas tenía que ser estatal y hoy eso cae al 40% y va a llegar al cero. Nos vamos a sacar encima Biró y todos sus compartimientos mafiosos y la plata que nos roba”, había dicho Macri.

En agosto, el ex jefe de Estado estuvo en una reunión de la Fundación Libertad en Rosario y se mostró confiado de que la coalición opositora "va a volver a gobernar en 2023". “No podemos seguir conviviendo con señores como Biró", afirmó después.

Y amplió: "Que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos, que manejan una empresa aérea que no funciona”, al mismo tiempo que concluyó cuestionando las prioridades del Gobierno.