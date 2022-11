El legislador porteño Sergio Abrevaya, se refirió a sus dichos sobre de la no candidatura de Mauricio Macri. "Es un secreto a voces, todos lo piensan, pero nadie dice". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) calificó de "muy graves" las declaraciones cruzadas en Juntos por el Cambio. El respaldo a Facundo Manes.

Nuria Am (NA): ¿Esperaba el revuelo por sus últimas declaraciones sobre Mauricio Macri?

No esperaba que ese fuera el título, porque hablé de todo. De todas maneras, es un secreto a voces. Todos lo piensan. pero nadie dice que Macri no debería presentarse. No es que lo proscribí y nadie me llamó para quejarse.

No puede porque tienen dos tercios de imagen negativa. Y no debe presentarse porque la coalición tiene reemplazo, hay muchos liderazgos con gran personalidad. Nosotros estamos con Facundo Manes, pero también están Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Todos con buenos números, por qué complicarla.

NA: El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristián Ritondo, sostuvo que Macri "nunca iba a ser candidato", antes de retirarse de la reunión que tuvieron. Parece que el ex presidente de la Nación le hizo caso entonces.

Sólo describí una situación, era una hecho fáctico, el mismo Macri evalúa y sabe que no puede por esos números adversos. Y, honestamente, esos números no creo que cambien. Hay que evaluar una secuencia de declaraciones que hubo, como Larreta diciendo que no se bajaba. Ese fue un claro mensaje. Es muy arriesgado de parte de Ritondo si no tiene el visto bueno, claro está.

Alejandro Gomel (AG): ¿Quién es el mejor candidato dentro del espacio?

Hay varios candidatos. El del PRO lo decidirá su espacio, o se abrirán a que sea un juego libre. Verán si van separados o juntos. No jubilé a Macri, pero nuestro candidato es Manes, aunque le tenemos aprecio a Vidal.

AG: Se habla de la posibilidad de candidaturas cruzadas para tratar de evitar rupturas, por ejemplo, Manes-Vidal. ¿Le gusta la propuesta?

Me gusta que exista el diálogo entre dos grandes líneas, una que es del centro, que no cree en la grieta. Y la otra que parece más firme, inmediatista, más "halcón".

Lo importante es ponerse de acuerdo en cómo gobernar. Todos los gobiernos que no fueron del PJ no pudieron hacer un programa de ocho años. Y esto hay que cambiarlo. No es solamente ganar las elecciones, que Juntos por el Cambio está muy cerca de eso, sino el 11 de diciembre en adelante.

AG: ¿Se imagina participando en un gobierno de Patricia Bullrich?

Nosotros nos imaginamos más en un gobierno de Manes, pero aceptamos las reglas de juego si gana otro en la coalición.

Vemos un proyecto como, por ejemplo, la industria del conocimiento, en donde Manes hace hincapié, y nos gusta esa postura. No hacemos imaginario después de quién gane. Lo que te puedo asegurar es que no nos vamos.

NA: Después de la reunión de hoy, ¿llegó ese intento de apaciguar las aguas? ¿Va a seguir teniendo alborotos hasta que se definan los candidatos en una interna?

Espero que haya tranquilidad en la discusión política. Más graves fueron las declaraciones cruzadas en Juntos por el Cambio. Hay que concentrarnos en el mediano y largo plazo.

AG: ¿Es un tema de que ya se ven como ganadores en la oposición?

Algunos sí, y no hay que hacer eso. Hay que discutir el programa, que es muy importante. En una Argentina muy destruida, tenemos que discutir sólo los temas centrales antes de las elecciones: cómo puede ser que nuestro país tenga un millón más de empleados públicos, para subsidiar o engañar la cifra de desocupación.

La prioridad es la producción, pensar en las Pymes y cortar con ese dólar "trucho". Eso es lo que Juntos por el Cambio debe pensar y ver cómo se lo comunica a la población. Y esto fue un déficit que en su momento tuvo Macri, que no supo decir cómo encontró el país.

