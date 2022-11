El viaje de Alberto Fernández

Hay paro de todas las líneas de trenes, la Fraternidad no acató la conciliación obligatoria y una vez más la paga el trabajador. Omar Maturano decidió no firmar en reclamo de su paritaria y, además, por el reclamo de un bono de 50 mil pesos para los jubilados, lo cual mantiene dividido al oficialismo", explicaba la conductora Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), al comienzo del programa del martes 8 de noviembre.

Luego, el periodista especialista en economía, Fernando Meaños, amplió: "La medida de fuerza fue dictada por la Unión General de Trabajadores de Transportes. Ayer hubo una reunión en el Palacio de Hacienda donde se decidió una conciliación obligatoria para que el sector privado no pueda despedir y el sector sindical no podía tomar ninguna medida de fuerza, sin embargo, muchos gremios no acataron. La Fraternidad sostuvo que no recibió la resolución formal. Todo esto en un marco de muchas críticas hacia el Gobierno".

Alejandro Gomel, periodista acreditado en la Casa Rosada, agregó que el Ministerio de Trabajo afirmó que va a haber multas por el no acatamiento. Y que la calle va a estar revolucionada ya que se suma una movilización en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de planes sociales, luego del decreto de no darlos de alta.

El Foro de París, el G20 y encuentros bilaterales

Rosario Ayerdi, enviada de Perfil, detalló que el próximo miércoles viajará junto con la delegación del Gobierno. " Alberto Fernández se va del país nuevamente con discusiones internas. Massa, por su parte, quiere congraciarse con el kirchnerismo pero sin olvidar que ahora el el ministro de Economía".

"Sergio Massa cerró el acuerdo con el club de París y por eso fue invitado a esta gira, en un gesto que quiere indicar que la alianza del Frente de Todos está sólido", contaba la enviada. A su vez manifestó que se está haciendo foco en si Alberto Fernández va a ser candidato o no. "Cada vez tiene más presiones internas al respecto de este tema, en un debate que se adelantó siete meses. Muchos quieren que el Presidente decliné de esa posibilidad de manera formal".

Posteriormente se compartió con la audiencia la voz del Jefe de Estado aseverando que fue el Presidente "más maltratado" de la democracia por los medios de comunicación. Asimismo, ante la consulta de si habla con su vicepresidenta, se mostró cansado y demasiado titubeante.

Cómo piensa el estratega de Alberto Fernández

A partir de esto, Ayerdi reflexionó que "es cierto lo que dice, ya naturalizamos las presiones que el Presidente recibe de cualquier persona y ahora se suman las agresiones puertas adentro, como el caso de Máximo Kirchner que lo cruzó la semana pasada".

Ante la consulta de Alejandro Gomel, la enviada especial a París, definió que Cristina se puso en "modo campaña", es decir, sin agresiones y con una visión netamente a futuro, impostando una unidad de su frente. Y que es su hijo quien, en ese momento, "ocupa el rol más agresivo".

Luego, se escuchó al mandatario referirse al bono de 50 mil pesos para los jubilados: "Yo veo lo mismo que Cristina, hay que recomponer los ingresos más bajos, pero hay que ver dónde hacés ese corte, esa es la cuestión”.

Massa con decisión política y una oposición hundida en sus internas

Antes de despedir a Ayerdi el columnista le preguntó por la gestión del Gobierno y qué va a pasar en materia económica y si es Sergio Massa el único que se hace responsable de ese tópico. "El ministro de Hacienda consulta a ambos antes de tomar decisiones, pero cuenta con más determinación política. Al respecto de lo del bono es una interna válida en este momento. Lo que llama la atención es que no esté la oposición metida en esta causa, ya que están metidos en su propia interna", cerró la periodista que acompaña en su viaje al Presidente.

Javier Milei tomó partido por Patricia Bullrich y acusó a Horacio Rodríguez Larreta de "hacer campaña sucia"

Por último el movilero Bruno Guiso, desde San Telmo, narró los primeros minutos del cónclave de los referentes del PRO y que no tuvo a ningún nombre del radicalismo. "Están Mauricio Macri (quien sólo se refirió al Mundial cuando le pidieron la palabra), Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Cristian Ritondo, confirmando su candidatura como gobernador. Se tratará de conciliar las últimas internas, como la pelea pública entre la ex ministra de Seguridad y Felipe Miguel".

