Omar Maturano: "No es el Frente de Todos, es el Frente de Ellos"

Omar Maturano, titular de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), remarcó que las coaliciones "siempre usaron a los trabajadores para que el comunismo no invadiera a la Argentina". A su vez, manifestó que votaría al Justicialismo. "No es el Frente de Todos, es el Frente de Ellos", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hace poco criticó al kirchnerismo y lo acusó de invadir el justicialismo. ¿eso implica una refundación del Frente de Todos?

Critiqué el tema de las listas, ya que no es el Frente de Todos, es el Frente de Ellos. Los peronistas no vamos a poder elegir a los que queremos como candidatos. Y siento que invadieron al peronismo, como lo hizo el menemismo. Y después vendrá otro que se crea líder a hacer lo mismo.

También dijo que “el peronismo está cerrado”. ¿Cómo habría que abrirlo en ese caso?

Las coaliciones nunca sirvieron en Argentina. Cuando se juntan, siempre es lo mismo, y después cada uno tiene una estrategia en común. Y siempre usaron a los trabajadores para que el comunismo no invadiera a la Argentina. Después nos descartaron. Nunca nos preguntaron si queríamos pagar o no el impuesto a las Ganancias.

Fernando "Chino" Navarro: "Tenemos que buscar la manera de sumar al peronismo de Córdoba"

Usted dijo que Alberto Fernández es un radical de la UCD.

La verdad que no sé lo que es políticamente, porque estuvo con Cavallo como diputado. Después fue a UCD, y también estuvo en una Unión de derecha.

El Frente de Todos genera divisiones internas y externas

Cavallo cuenta que Néstor Kirchner lo coloca a Alberto Fernández como candidato a diputado, porque en ese momento Kirchner peleaba contra Menem, y como Cavallo también, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Qué opina de Néstor Kirchner ?

Yo no sabía esto que me cuenta. Pero me deja más contento, porque en la política no hay código ni ética. Los fuimos perdiendo, como toda la sociedad.

El peronismo en búsqueda de una refundación

¿Cree que La Cámpora quiere reeditar la idea de la lucha entre la Patria Socialista contra la Sindicalista?

No, porque la Patria Sindicalista está dividida en mil pedazos, como se vio en el acto del 17 de octubre. No hubo unión para nada. La Patria Socialista no tiene chance de ser en nuestro país. Tampoco el comunismo. Los trabajadores tenemos que unirnos primero o hacer nuestro propio partido y enfrentarnos con quien haya que enfrentarnos. La alternativa es mantenernos en la burbuja del peronismo, que siempre termina salvando a todos.

Entonces el peronismo es una especie de ropaje, como una coraza protectora para que no le hagan daño. Es como vestirse de peronista pero no serlo

Claro, hay algunos que se afiliaron hace 6 meses al peronismo y ya ocupan cargos en el Consejo Justicialista. Los trabajadores tenemos sólo 14 representantes, una minoría comparado con los 130 del Consejo.

Axel Kicillof: "Cristina Kirchner reúne todas las condiciones para ser Presidenta"

Julio Bárbaro sostuvo la idea de que el peronismo era un recuerdo que traía votos

Es que sí, tenemos un piso electoral. Votaría al Justicialismo, pero al Frente de Ellos no los voy a votar. Y si no me gusta la oposición, votaré en blanco.

¿Le molesta la gestión de Máximo Kirchner dentro del partido?

Yo no estoy enojado con nadie, lo que sí me molesta es que si tengo que votar a mi sindicato, tengo que tener un año de afiliado, mínimo. Mientras que en el justicialismo pueden no llegar al año y ya son presidentes. No sé la historia de Máximo Kirchner, sólo la mía. El partido radical, por suerte, volvió a nacer de nuevo.

Lo que le está pasando al radicalismo hoy es lo que le pasó al peronismo hace 20 años. ¿Usted confía en que se recupere como lo está haciendo la UCR hoy?

Exactamente, eso mismo.

AO JL