Mauricio Macri está molesto con la decisión que se tomó en Tierra del Fuego de flexibilizar los requisitos jubilatorios a través de una ley que votaron legisladores provinciales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Al menos así lo expresó en las últimas horas a través de las redes sociales.

Se trata de una iniciativa que se aprobó el lunes pasado y estableció que los empleados públicos podrán jubilarte con 55 años de edad hasta el 2027 y, en determinados casos, la elevación del haber jubilatorio hasta un tope de 88% del sueldo en actividad. De acuerdo al portal local El Sureño, la votación fue unánime entre los diferentes espacios políticos.

"Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC", opinó Macri en un mensaje publicado casi a las 10 de la noche del miércoles .

Y después siguió: "Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los q trabajan. O somos el cambio o no somos nada".

De acuerdo a las generales de la ley, la modificación abrió una posibilidad transitoria que permitirá que a los 55 años ya se puedan jubilar quienes hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017 y se jubilen hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las críticas de Macri coinciden con el discurso más corrido a la derecha que viene mostrando en público en los últimos meses: en el lanzamiento de su libro Para Qué, a fines de octubre, volvió a insistir con la reducción del gasto público, criticó el "cinismo progre" y se mostró a favor de reprivatizar Aerolíneas Argentinas.

La respuesta del gobernador

Unas horas más tarde llegó la respuesta del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien armó un hilo de tweets para responderle al ex mandatario. "Sr. Ex Presidente, ¿por qué antes de hablar no se informa mejor?, fue la pregunta que utilizó para arrancar su defensa.

"Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político. Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino", lanzó el mandatario provincial.

En esa línea, Melella le recordó que "en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones y tiene muy buena memoria. No se olvida que durante su gobierno fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares".

El mandatario no terminó ahí con las críticas a la presidencia de Macri. Le reprochó también que "durante su gobierno se perdieron miles de puestos de trabajo" y que esa gestión fue "el padre de este endeudamiento brutal que hoy padecemos".

"Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores", sostuvo Melella.

En el cierre, el gobernador fueguino completó: "Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto. Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda".

Los detalles de la reforma previsional

Si bien la ley permite la jubilación de manera anticipada, quienes pretendan acceder al beneficio tendrán que tener los 30 años de aportes a cualquier sistema previsional pero 20 de ellos deberán haber sido aportados al régimen provincial.

También podrán superar el 82% móvil con un tope de 88% al que se podrá acceder mediante un 1% por cada año y medio de servicio que exceda los aportes necesarios para jubilarse.

A su vez, la nueva ley cambió la manera en la que se calculan los haberes. Mientras que antes se promediaban los sueldos de los últimos 10 años de actividad y ahora se promediarán los mejores 60 sueldos de la última década.

Entre las mejoras, consideran que muchos casos tendrán un haber jubilatorio mejor que el salario laboral.

AS/ff