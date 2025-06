El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsa campaña sobre los riesgos de los chicos en las redes sociales

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) lanzó la campaña audiovisual “Que estén en casa no significa que estén seguros” en el marco del Día de las Redes Sociales, que se conmemora el 30 de junio. Según un informe realizado por el MPT sobre hábitos digitales de los adolescentes: nueve de cada diez chicas y chicos usan en su tiempo libre el celular y tienen perfiles en más de tres redes sociales.

La campaña expresa que las redes sociales y el mundo digital abren puertas, conectan, entretienen, enseñan. Pero también esconden realidades que no siempre vemos. Es por ello, que esta acción, que consiste en tres piezas audiovisuales que abordan temáticas tales como apuestas online, ciberbullying y adicción al celular buscan concientizar acerca de los hábitos digitales en los adolescentes.

Esta iniciativa del MPT, pone el foco en el hogar, el lugar seguro que en muchas ocasiones es vulnerado cuando se trata del mundo digital, redes sociales, ciudadanía digital o delitos informáticos. Cómo cuidar y acompañar, cómo fomentar el diálogo sin juzgar y estar atentos sin vigilar. Y acudir a los organismos de protección de derechos cuando necesiten ayuda para resolver la situación.

Apuestas on line

“¿Apostar? Ya no es solo cosa de adultos o casinos. Hoy, muchas veces, empieza con una app. Sin fichas, sin luces. Solo una pantalla y un clic. Un adolescente a la madrugada. Una tarjeta que no es suya. Un juego que parece inofensivo y no lo es”, advierte unos de los videos.Una investigación de UNICEF-UNESCO publicada durante este año arroja que el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años han apostado dinero online alguna vez.

Bullying

“El bullying no siempre se ve. A veces no hay gritos, empujones ni insultos a la vista. A veces está en un comentario cruel, en un mensaje que hiere, en un video que humilla. Y del otro lado, hay alguien que sufre… en silencio. Porque la violencia también se vive a través de una pantalla”. El 66 % de los adolescentes de CABA sufrió o conoce a alguien que padeció bullying, y un alto porcentaje no lo habla con nadie”, según la Encuesta sobre violencias realizada por el MPT en 2024.

Adicción al celular

“Las redes sociales y el mundo digital abren puertas: conectan, entretienen, enseñan. Pero también esconden realidades que no siempre vemos”.Las piezas audiovisuales realizadas por el Equipo de Comunicación del MPT se publicarán en las redes sociales Facebook, X @mptutelar con el hashtag #QueEsténEnCasaNoSignificaQueEsténSeguros, y estarán disponibles en la página web del MPT https://mptutelar.gob.ar/.

Indicadores a tener en cuenta por los padres o cuidadores ante posibles riesgos digitales

Cambios bruscos de humor y en el comportamiento, alteraciones del sueño, irritabilidad, ansiedad, bajo rendimiento académico, merma de interés en actividades que antes disfrutaban, ocultan cuanto tiempo real dedican, o el dinero invertido en el juego, acumulación de deudas inexplicables, y la exhibición de dinero o bienes sin justificación, entre otros, todas estas conductas pueden ser señales de alerta.

Es fundamental ejercer una escucha activa y sin juzgamientos, demostrar interés genuino por las actividades y los hábitos digitales de los chicos; hablar abiertamente sobre los riesgos de las apuestas on line y el uso excesivo del celular.

También es importante monitorear cómo gestionan sus billeteras virtuales y detectar consumos vinculados a plataformas de juego. Y buscar ayuda en organismos e instituciones que puedan brindar una ayuda integral.

Informe del MPT sobre hábitos digitales de los adolescentes 2024/2025

El informe fue realizado a través de una encuesta voluntaria, anónima y autoadministrada a 232 adolescentes que realizan las Actividades de Aproximación (ACAP) al mundo del trabajo en el MPT y “9 de 10 chicos indicaron que en su tiempo libre usan el teléfono. El 100% tiene perfil en redes sociales”.

La investigación arrojó que 9 de 10 tienen perfiles en más de 3 redes sociales, y 6 de 10 tienen más de un perfil en la misma red social. Además “6 de cada 10 adolescentes dijeron quedarse más tiempo del previsto en Internet” y 2 de cada 10 desatienden actividades escolares, familiares o sociales por estar conectados”.

Cómo aborda el MPT: Programa Convivencia entre pares

El MPT, a través del Programa Convivencia Respetuosa entre pares, trabaja junto a las escuelas, clubes, hogares convivenciales, institutos de formación, culturales, deportivos y de recreación, en estrategias a abordar frente a casos de violencia.

Lo hace junto a familiares, referentes afectivos, educadores, operadores y autoridades a través de talleres dirigidos a docentes, operadores y cuidadores de la institución abordando normativa, herramientas prácticas e intercambio de experiencias con el objetivo de promover ámbitos de enseñanza saludables, integrados y respetuosos de los derechos NNyA.

Se generan espacios participativos de reflexión para que ejerzan su derecho a ser escuchados y que su opinión sea tenida con intervención directa en la construcción de soluciones para los conflictos.Las situaciones detectadas más relevantes son violencia, bullying, ciberacoso, inteligencia artificial, apuestas on line, salud mental, entre otras.

Cuando se identifican casos de apuestas on line o acercamiento al juego, el MPT realiza acciones conjuntas con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y en cuestiones de ciberacoso o uso indebido de la inteligencia artificial lo hace con el Observatorio de Cibercrimen.

Diferenciación entre Ludopatía y juego on line en NNyA

La ludopatía es un trastorno adictivo que afecta principalmente a personas adultas. Se caracteriza por una conducta de juego compulsiva, persistente y desadaptativa que interfiere gravemente en la vida personal, familiar y laboral. En cambio, en adolescentes estas conductas no deben confundirse con una adicción clínica.

Las motivaciones, el contexto y el desarrollo neurológico son diferentes. Etiquetar a un NNyA como “ludópata” puede ser contraproducente y generar estigmatización. En adolescentes el juego no debe tratarse como una enfermedad sino como una conducta de riesgo que puede abordarse a tiempo.

Líneas de Acceso a Justicia del MPT

El MPT Responde, el sistema de acceso a la justicia está conformado por la línea 0800 12 27376, el WhatsApp 15 7037 7037, las redes sociales Facebook/ Twitter/ IG: @mptutelar, y también por el formulario web https://www.mptutelar.gob.ar/asesoria-responde. Además, es el único sistema de acceso a la justicia preparado para que niñas, niños y adolescentes puedan comunicarse de manera directa.