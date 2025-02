El Gobierno denunció a Cristina Kirchner por cobrar un plus jubilatorio por "vivir" en zona austral cuando residía en CABA

Luego de anunciar la quita de la jubilación de privilegio, el Gobierno denunció este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado al asegurar que percibía una bonificación tras declarar que vivía en zona austral mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la titular del Partido Justicialista Nacional por los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado ese plus que perciben determinadas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo "de público conocimiento su residencia en CABA".

"Esto habría generado un perjuicio fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa", destaca el documento al que accedió PERFIL, que recuerda el derecho a su cobro está generado "exclusivamente por la residencia efectiva o radicación real en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires".

Desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello indicaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).

"Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas", prosigue la denuncia penal.

En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó "constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer" lo que definió como un "posible caso de corrupción".

El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.

“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida significa para los argentinos en ese entonces "un ahorro de unos $21.827.624" y anunció la anulación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner que también cobraba Cristina. En relación a Boudou, el Gobierno le quitó la jubilación de privilegio días después de la situación de la exJefa de Estado, en una medida que quedó confirmada en el Boletín Oficial.

La ex mandataria podrá recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para determinar que le devuelvan el privilegio, estimado en unos 32 millones de pesos mensuales, y que venía pidiendo por su jubilación y que se le suspedió cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra.

La denuncia de Capital Humano contra Cristina Kirchner

