Estanislao Fernández llamó 'cínico' a Macri en la previa del debate

Faltaban minutos para que comenzara el debate presidencial (el primero obligatorio por ley) y un mensaje sorprendió en una previa agitada, con opiniones, reclamos y deseos de todo tipo. Y vino del lado de la familia de uno de los candidatos, Alberto Fernández. Su hijo, Estanislao Fernández, escribió en su cuenta de Twitter: "Lo único que voy a decir sobre el debate es que hace 4 años un candidato trató a otro de cínico y mentiroso y las vueltas de la vida demostraron que el verdadero mentiroso era el mismo #Saludos".

Por supuesto, Estanislao se refería a lo que Mauricio Macri le dijera en 2015 a Daniel Scioli durante el debate de balotaje en la Facultad de Derecho de la UBA, el último antes de las elecciones de ese año que consagraron presidente al candidato de Cambiemos. En aquel debate final hubo chicanas, golpes duros y bastantes frases hechas, y Macri había tratado a Scioli de "mentiroso" y "cínico". "Vos sabes quién fue el gobierno que más devaluó. ¿Por qué no te preocupaste antes? Tu planteo es cínico. Ustedes son un peligro, esta gente es mala. Es oscura. Daniel, los números no cierran... ¿creés que la gente es tonta?", decía el actual Presidente.

Estanislao Fernández es reconocido por todos como el Drag queen & cosplayer “Dyhzyx“. Cuando se supo que su padre se candidateaba para presidente desde la lista del Frente de Todos y que sería acompañado por en la fórmula por Cristina Kirchner, las redes sociales comenzaron a difundir gran cantidad de imágenes del joven. De ahí a ser tapa de revistas hubo un solo paso. Sin embargo, el joven intenta mantener un perfil bajo.

Estanislao, Tani, Dyhzyx o Waggzx muestra sus distintas facetas desde sus redes sociales. Cuando se conoció la noticia, explicó: “No trabajo para mi viejo, no trabajo para la campaña de mi viejo, salvo que me paguen. Es mi viejo y lo amo. Tampoco me siento peronista, porque no me eduqué tanto con eso, y kirchnerista tampoco. Yo crecí con Néstor y Cristina viniendo a mi casa. Cristina siempre fue muy amorosa conmigo, para mí ellos eran como unos tíos”.

Hoy, Dyhzyx , o mejor dicho Estanislao, se prenunció en la previa del debate como siempre lo hace, a través de las redes, y fue breve, es cierto, pero directo. Y en minutos sumó más de 600 likes.