Estanislao, el hijo de Alberto Fernández: "No estoy preparado para tener un padre presidente"

Estanislao Fernández, hijo del candidato presidencial que ganó por una amplia diferencia en las PASO, Alberto Fernández, contó que no está preparado para tener un padre presidente. También relató cómo vivió el momento en el que se enteró que su padre iba a ser candidato por el Frente de Todos.

"No estoy preparado para tener un padre presidente", dijo el joven de 24 años que se define a sí mismo como cosplayer, crossplayer y drag queen, en donde se lo conoce con el nombre de Dyhzy, que fue entrevistado por el youtuber Pablo Agustín.

El hijo del candidato presidencial explicó que no sabe "si estaba listo para la exposición de esta forma". En ese sentido, semanas atrás mantuvo un cruce con la diputada provincial electa de Santa Fe, Amalia Granata.

El hijo de Alberto F contó su historia: drag queens, miedo al rechazo y la "tía" Cristina

"Nunca voy a estar preparado, pero es lo que me toca. Hay gente a la que le tocan padres sobreprotectores y a otros nos tocan padres políticos. Me quita la posibilidad de crecer por mis propios méritos", comentó.

Asimismo, contó su reacción en el momento que su padre le dijo que iba a ser candidato a presidente. "Tuve una crisis. Me puse a llorar porque no pensaba que él iba a querer ser Presidente y tampoco que se lo iban a proponer por la figura controversial que es mi papá dentro del peronismo", recordó.

Además, aseguró que "ni en pedo me iría a vivir a Olivos". En esa línea, recordó cuando vivía con custodia, algo que "odiaba" mientras su padre era jefe de Gabinete. "Yo no tengo mucho margen de decisión de si quiero o no andar con custodia", reflexionó

Estanislao, el hijo de Alberto Fernández: “No me considero peronista”

En cuanto a Alberto, lo definió como "medio testarudo y muy autocrítico".

También habló del momento en el que relveó ser gay, aunque luego se dio cuenta que en realidad es bisexual. "Es nervios y un poco de angustia porque los dos (él y su novia) tenemos trabajos convencionales, tenemos que ir en subte o en colectivo y estar en contacto con la gente".

