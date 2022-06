El kirchnerismo insiste con "intervenir" en Vicentín y la oposición denuncia: "Quieren armar otra caja de militantes"

Alberto Fernández se manifestó este fin de semana a favor de una mayor intervención del Estado en Vicentín, para contar con “una empresa testigo para que ordene el mercado” alimentario. En una entrevista con Página/12, el presidente explicó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentín permite contar con “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

Luego de las declaraciones del mandatario, la reacción no se hizo esperar: hubo apoyos del oficialismo y críticas de la oposición y la propia empresa. Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria de la Nación, expresó en dialogo con Marcelo Longobardi por CNN Radio: “El razonamiento del Presidente es falso, no se puede intervenir más en Vicentín. No tiene mucha lógica lo que dice, salvo que quieran armar otra caja de militantes”. "Ya sabemos que no funciona estatizar compañías", agregó.

Por su parte, Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe, en declaraciones para La García por am 750, expresó: "Difiero con Alberto Fernández, no hay una oportunidad con Vicentín. Hay una necesidad. Está en juego el control del Comercio Exterior. Creo que el Presidente sigue desinformado". Además, en relación al supuesto plan de acción, propuesto por Alberto Fernández, que incluye cramdown dijo: "Van por la quiebra de Vicentín, para no pagarle a nadie. Le debe 300 millones de dólares al Banco Nación".

Del lado del oficialismo, Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todxs, coincidió con la visión del Presidente de la Nación. Así, en diálogo con La García, por am 750, dijo: "Habida cuenta de que la Corte de Santa Fe pidió la quiebra de Vicentín, ahora se abre una nueva oportunidad". También agregó: "Vicentín es una empresa importante y a través del Banco Nación se podría participar".

Cabe mencionar que Fernández dijo que, en su momento, dio marcha atrás con la estatización de Vicentín, ante la posibilidad de que una decisión en tal sentido “podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable”.

Al respecto, el primer mandatario explicó: “En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown –una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.

Para completar, Fernández expuso: “Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”.

Además, según el presidente, “el problema es que a Vicentín lo convierten en un problema ideológico. Y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad”.

“Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, sentenció.

Luego de las declaraciones del Presidente, los integrantes de la cerealera emitieron un comunicado con varias definiciones sobre los temas mencionados. En un fragmento del mismo, sin mencionar a Fernández, los dirigentes de la compañía, precisaron que “Vicentín no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentín es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”.

Por otro lado, agregaron: “todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentín, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

El comunicado, también hace referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de suspender el Concurso de Acreedores y, en su conclusión reza “Esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la Sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.

