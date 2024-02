El martes se reanuda el debate y sigue la negociación por artículos

El próximo martes a las 14 la Cámara de Diputados volverá a convocarse en el recinto para abrir la discusión en particular del proyecto de Ley de Bases, es decir artículo por artículo. Allí es donde se conocerá el alcance real del respaldo al proyecto enviado por el presidente Javier Milei, ya golpeado por todas las trabas judiciales que enfrenta el DNU 70/202, otro de los puntos estratégicos del comienzo de su gestión.

El planteo de dos cuartos intermedios sumado a la discusión extendida en tres jornadas fue un hecho que no tenía antecedentes directos en el Congreso. Uno de los más cercanos fue el de la sesión para estatizar YPF en 2021, que llevó dos jornadas de debate con un cuarto intermedio con lo que se llegó a reunir unas 22 horas de discusión, ya superadas por el tratamiento de la ley ómnibus que se convirtió en un récord parlamentario.

Sobre el final de la sesión de este viernes el diputado Gabriel Bornoroni, quien encabezó el plenario de comisiones de donde salió el dictamen de mayoría, leyó una lista de artículos que quedaban afuera del proyecto original, que se sumaban al recorte que ya había anunciado el viernes pasado el ministro de Economía Luis Caputo.

Uno de ellos está vinculado a la declaración de seis emergencias, la condición necesaria para la delegación de facultades en la figura del presidente Javier Milei que se marcan en el texto, cuando en un inicio habían sido once. Si bien hubo una importante reducción que dejó afuera áreas como la fiscal y previsional, el oficialismo todavía no tiene los votos garantizados en este item. Sobre la noche del jueves también fue dada a conocer una nueva alternativa para no tratar las privatizaciones como un paquete compacto y a la división que ya había sido establecida entre empresas con posibilidad de ser privatizadas de manera total y otras de forma parcial, se quitaron 14 empresas de la nómina (entre ellas la Casa de la Moneda y Fabricaciones Militares) y otras fueron reagrupadas en otros dos anexos para ser analizadas por separado. El reglamento indica que un anexo puede ser aprobado o rechazado de manera total, pero no en forma parcial. Por eso se hizo una organización más sectorizada para dar pie a una negociación más puntual.

El Impuesto PAÍS también fue uno de los temas más conversados en las tres jornadas, sobre todo por la insistencia de parte de los gobernadores para que una parte se convierta en coparticipable, luego de que se estancara la posibilidad de restituir el Impuesto a las Ganancias. De acuerdo a la última versión, y en contra de una primera intención del oficialismo de quitar el impuesto, la alícuota sobre las compras en dólares se mantendrá hasta finales de este año, lo que deja abierta la posibilidad a que durante el fin de semana se siga discutiendo algún cambio en su destino.

“Quieren ganar tiempo”, marcó el jefe de la bancada de Unión por la Patria Germán Martínez sobre el planteo de seguir la discusión dentro de tres días. Su reclamo fue en línea con un mantra que repetía cada vez que se acercaba al micrófono. “Dónde está el texto final”, se preguntaba el santafesino que en varias oportunidades aclaró que su bloque estaba “listo para seguir con el debate”.

Como último orador se ubicó el libertario Oscar Zago, jefe de la bancada, con evidente satisfacción por haber llegado a la primera meta. El referente porteño repartió chicanas a varias figuras como Germán Martínez y a Leopoldo Moreau, a quien le recordó que en el 2003 fue parte del operativo de fiscalización de su candidatura presidencial y que no logró ni siguiera los votos de sus seguidores. “Se van a ir con el discurso, nosotros nos vamos a ir con la ley”, y se llevó además el aplauso de sus colegas de bancada.

Cómo sigue la discusión

◆ El oficialismo logró aprobar en general el proyecto de Ley de Bases y el martes encarará al segundo tramo hacia la media sanción.

◆ La discusión se extendió durante tres jornadas con dos cuartos intermedios que totalizaron más de treinta horas en el recinto. ◆ Por las negociaciones, el proyecto original de más de seiscientos artículos se redujo a casi un tercio, y quedó afuera todo el capítulo fiscal que se tratará más adelante.

◆ Una vez que se logre la media sanción, el texto deberá recorrer el mismo camino en el Senado, donde LLA tiene solo siete representantes propios y debe trabajar en un armado con aliados para llegar a los 37 votos favorables.