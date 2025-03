En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la expresidenta Cristina Kirchner subió fotos de la marcha que los organismos de derechos humanos llevaron a cabo en Plaza de Mayo bajo la consigna "contra el fascismo y la miseria planificada". En su publicación, la exmandataria sostuvo que las demandas sobre Memoria, Verdad y Justicia están "más vigentes que nunca" en la gestión de Javier Milei y afirmó que "por más que quieran no van a poder" borrarlas.

A través de dos mensajes con cuatro fotos de la masiva concentración, acompañado por el hashtag #NuncaMas, la exfuncionaria destacó que "en ocho horas y en ocho fotos, la persistencia de la memoria, la masividad de la verdad y la demanda de justicia… HOY más vigentes que nunca. Por más que quieran no van a poder".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De esa manera envió un mensaje al Gobierno, que durante la jornada manifestó una postura diferente sobre lo sucedido en la última dictadura militar a través de un video de 20 minutos con la voz y escritura de Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro. En la filmación, la administración de Milei insiste en el concepto de "Memoria completa", que menciona la condena a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar y pone énfasis en los actos de violencia de organizaciones armadas.

La pieza audiovisual fue producida por el equipo de comunicación de la Casa Rosada y guionada por Laje, referente de la "nueva derecha", quien ya había acompañado al presidente Milei en el lanzamiento de la Fundación Faro, el think tank que impulsa la llamada "batalla cultural" del oficialismo. En este sentido, Laje y Milei debaten la “teoría del demonio único” para explicar la dictadura, insistiendo en que se trató de una guerra.

En el contenido oficialista se reitera una perspectiva apologista que ya había generado polémica en 2024, al señalar que la violencia política previa y posterior al golpe del 24 de marzo de 1976 también debe formar parte del recuerdo colectivo. Al respecto, no hace mucha mención del terrorismo de Estado ni la junta militar, centrándose en su lugar en “organizaciones terroristas” como Montoneros y el ERP, a los que acusa de “llevar adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo”.

Sumado a esto, Laje insistió en la discusión sobre la cifra de los 30.000, criticó el “negocio del setentismo” al hablar de las reparaciones históricas y disparó contra organizaciones de derechos humanos. “Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen”, propuso.

La denuncia de Estela de Carlotto en la marcha por el Día de la Memoria: "El Gobierno no nos respeta"

En sintonía con la postura de Kirchner, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reconoció durante la marcha que "estamos pasando un muy mal momento", por lo que destacó que "este año es un 24 muy especial". En ese sentido, celebró que "está la plaza llena de gente que está protestando, luchando, haciendo todo lo que el espíritu de argentinos tenemos".

"Ha tocado hacerlo en esta ocasión con mucha presencia, mucho movimiento, mucho ruido y mucha gente, que es muy importante. No es un año más. No sé si con esto conseguiremos desprendernos de la situación gubernamental que tenemos. No para sacar ni echar a un presidente, sino para que el presidente haga y diga lo que le corresponde hacer y no otras cosas", señaló durante una entrevista con C5N, además de opinar que Javier Milei “debería estar preso”.

Galería de fotos: la marcha del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

De esa manera, advirtió que "estamos pasando un muy mal momento". "Nosotros el dolor lo llevamos para siempre, la lucha la vamos a seguir en paz, pero hay como una basureada al país de una manera muy triste", profundizó. Al respecto, indicó que ve que "estamos en una laguna que se mueve y que no se qué pasa, que podemos caer al fondo". Por ese motivo, planteó que "tenemos que esperar al pueblo, sin violencia, pero con espíritu argentino, porque esto así no va".

"El Gobierno no nos respeta, nos humilla, nos ofende, pero lo votaron. Entonces en esa cuestión hay que estar firme de que cuando una persona está entregando el país hay que ver qué pasa", señaló, a la par que recordó que el organismo fue recibido por todos los gobiernos democráticos, salvo por el libertario.

MB/ML