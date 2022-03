El PAMI responde a las críticas por contratar empleados sin secundario completo

Desatada la polémica esta semana por una resolución del PAMI donde se indica que un grupo de más de 200 trabajadores pasarán a planta permanente sin haber terminado el secundario, desde la obra social de jubilados y pensionados aclararon que deberán regularizar su situación y que mientras tanto, seguirán como monotributistas.

La Resolución 2022-263 que tiene la rúbrica de Luana Volnovich indica que a partir del 1 de abril, un total de 206 trabajadores contratados por el PAMI se transformarán en planta permanente. Pero la polémica se desató cuando se supo que algunos de ellos no cumplían con el requisito de haber completado los estudios secundarios, algo exigido por la ley de ingreso al estado y empleo público.

Dentro del texto oficial, se explica que a los empleados que no cumplan este requisito "les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación".

Desde el PAMI respondieron a PERFIL que los trabajadores no forman parte de la dotación de la obra social y dieron su testimonio sobre el tema.

"Regularizamos la situación de muchos trabajadores de PAMI. Son contratados de 2006 a esta parte que ahora tienen las mismas condiciones laborales y derechos. Por otro lado, para ingresar a la dotación de PAMI tienen que tener secundario completo. Sin excepción. Los que no cumplan este requisito tendrán un año para regularizar la situación. Mientras tanto siguen siendo monotributistas, pero no trabajadores de la dotación de PAMI", detallaron.

Además, aclararon que si el lapso de un año se cumple y no se dan los resultados en las condiciones estipuladas, los trabajadores continuarán en su condición de monotributistas. "Además les damos los mecanismos para que puedan terminar el secundario y si no lo hacen, no entran a la dotación permanente", explicaron.

En los argumentos del documento oficial se explica que es "necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico–asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura".

Dentro del punto específico sobre la culminación de los estudios, el texto detalla que hay estudios a nivel nacional e internacional que subrayan que tanto la retención como la terminalidad de estudios "continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina".

Por ello, explica que la presentación del título secundario "deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo".

Finalmente, considera que hay una "matriz elitista" en el sistema educativo, que se concentra mayormente en el nivel secundario y en simultáneo "refuerza la exclusión".

GI/fl